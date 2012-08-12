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12 августа 2012, 14:33

В Москве стартовал конный поход "Москва - Париж"

казаки Бородинское поле Бородинская битва Отечественная война 1812

ИТАР-ТАСС

Сегодня, 12 августа, с Поклонной горы стартует конный поход "Москва - Париж", посвященный памяти воинов, павших в боях 1812-1814 годов.

Длина маршрута превысит 2,5 тысячи километров. Переход займет два месяца, в нем примут участие 23 всадника. Путь казаков проляжет через места наиболее важных сражений, в которых участвовали казачьи полки 1812 года: Бородино, Смоленск, Березина, Лейпциг, Париж. По всему маршруту запланированы показательные выступления по конной джигитовке, организация тематических выставок и концертов, проведение исторических реконструкций.

Через Подмосковье современные казаки пройдут в три остановки - через деревни Наро-Осаново, Беззубово и Дровнино. Именно в этих местах прошли крупные сражения во время Отечественной войны 1812 года. В Беззубово, например, двести лет назад казаки разгромили несколько французских полков.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, во время стоянок люди и лошади будут обеспечены все необходимым – едой, ночлегом и фуражом. Особое внимание уделяется коням.

"Лошади донской породы хоть и выносливы, но ухода, пищи, ветеринарного обеспечения всё равно требуют. В условиях перехода по территории 5 стран ни одна мелочь в этих вопросах не должна остаться без внимания", - сказал шеф казачьего отряда, автор идеи конного перехода Павел Мощалков.

Мероприятие стартует сегодня с Поклонной горы в столице. Здесь пройдет торжественная церемония проводов казаков в маршрут по боевому пути предков.

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