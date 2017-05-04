Крытый каток появится в составе спорткомплекса в Чертанове

Спортивный комплекс с всесезонным катком построят в Чертанове, сообщает пресс-служба Архсовета.

Здание появится на улице Красного Маяка напротив владения 13А. В состав комплекса войдет ледовая арена с пристроенным к ней трехэтажным блоком. В нем будут располагаться вестибюль, раздевалки, медкабинет, физкультурный зал, кафе и административные кабинеты.

Площадь комплекса составит почти 4,8 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь прямоугольную форму, на фасадах появятся акценты цвета морской волны, светящийся логотип и надпись "Красный Маяк". Кроме того, там установят архитектурное освещение. Для подсветки благоустроенных зон отдыха около спорткомплекса оборудуют специальные ландшафтные светильники.

Каток в Чертанове адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями. Он будет иметь удобные входные группы на уровне земли без дополнительных пандусов и лестниц, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.