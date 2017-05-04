Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая 2017, 14:35

Спорт

Крытый каток появится в составе спорткомплекса в Чертанове

Фото: archsovet.msk.ru

Спортивный комплекс с всесезонным катком построят в Чертанове, сообщает пресс-служба Архсовета.

Здание появится на улице Красного Маяка напротив владения 13А. В состав комплекса войдет ледовая арена с пристроенным к ней трехэтажным блоком. В нем будут располагаться вестибюль, раздевалки, медкабинет, физкультурный зал, кафе и административные кабинеты.

Площадь комплекса составит почти 4,8 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь прямоугольную форму, на фасадах появятся акценты цвета морской волны, светящийся логотип и надпись "Красный Маяк". Кроме того, там установят архитектурное освещение. Для подсветки благоустроенных зон отдыха около спорткомплекса оборудуют специальные ландшафтные светильники.

Каток в Чертанове адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями. Он будет иметь удобные входные группы на уровне земли без дополнительных пандусов и лестниц, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

За последние годы в столице открылось около 190 катков с искусственным льдом.

В конце 2016 года сообщалось о планах по строительству нового крытого катка в Олимпийской деревне. Объект площадью 7,2 гектара должен появиться до конца 2018 года, на проект могут выделить до 610 миллионов рублей. Работы должны начаться осенью 2017 года.

катки социальные объекты спортивные комплексы соцобъекты строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика