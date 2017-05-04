Крытый каток появится в составе спорткомплекса в Чертанове

Фото: archsovet.msk.ru
Спортивный комплекс с всесезонным катком построят в Чертанове, сообщает пресс-служба Архсовета.
Здание появится на улице Красного Маяка напротив владения 13А. В состав комплекса войдет ледовая арена с пристроенным к ней трехэтажным блоком. В нем будут располагаться вестибюль, раздевалки, медкабинет, физкультурный зал, кафе и административные кабинеты.
Площадь комплекса составит почти 4,8 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь прямоугольную форму, на фасадах появятся акценты цвета морской волны, светящийся логотип и надпись "Красный Маяк". Кроме того, там установят архитектурное освещение. Для подсветки благоустроенных зон отдыха около спорткомплекса оборудуют специальные ландшафтные светильники.
Каток в Чертанове адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями. Он будет иметь удобные входные группы на уровне земли без дополнительных пандусов и лестниц, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В конце 2016 года сообщалось о планах по строительству нового крытого катка в Олимпийской деревне. Объект площадью 7,2 гектара должен появиться до конца 2018 года, на проект могут выделить до 610 миллионов рублей. Работы должны начаться осенью 2017 года.