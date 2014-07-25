В столичных больницах остаются 53 пострадавших при аварии в метро

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В больницах Москвы остаются 53 пострадавших при аварии на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что после катастрофы в городских больницах остаются 49 пациентов, еще четыре человека - в федеральных. При этом двое по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пятеро пострадавших остаются в реанимационных отделениях больниц. Кроме того, состояние пятерых пациентов оценивается как тяжелое, еще 16 человек находятся в состоянии средней тяжести и 26 - в удовлетворительном.

По итогам пятницы, из больниц выписаны 22 пациента, еще один - из федеральной клиники. Всего с момента катастрофы из больниц выписаны 87 пострадавших.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время под стражей находятся четверо подозреваемых: помимо Башкатова и Гордова это директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.