Из больницы выписали еще одного пострадавшего при аварии в метро

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Из больницы выписан еще один пострадавший при аварии в столичной подземке, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. В то же время у пятерых человек, которые остаются в московских стационарах, наблюдают положительную динамику.

По словам представителя пресс-службы, состояние троих оценивается как удовлетворительное, двоих - средней степени тяжести. Однако на вопрос о примерных сроках их выписки в Мосгорздраве ответить не смогли.

Таким образом, на данный момент уже 131 человек, госпитализированный после ЧП, выписан из медучреждений. Сейчас в столичных стационарах остаются 4 человека в состоянии средней степени тяжести и еще двое - в удовлетворительном.

Одна из жертв аварии скончалась на прошлой неделе, 13 августа, в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время компенсации получили 107 пострадавших пассажиров и семьи 18 погибших. Потерпевшим выплатили более 170 миллионов рублей - 47,1 миллиона рублей наличными и еще 123,5 миллиона были переведены на банковские счета. Всего планируется выплатить около 190 миллионов рублей, на рассмотрении комиссии находятся 159 заявлений.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.