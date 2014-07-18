Наблюдателей ОБСЕ допустили до места крушения малазийского лайнера

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) получили ограниченный доступ к месту падения малазийского Boeing-777 на Украине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря организации Наташу Раджакович.

Кроме того, как сообщает МИА "Россия сегодня", место крушения авиалайнера посетили украинские авиационные эксперты. "Приезжала группа из четырех экспертов, немного осмотрели место, побеседовали с нами и с МЧС", - сообщил представитель генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики Илья "Угрюмый".

Международные авиаперевозчики отказались от транзита через Украину

Напомним, в четверг вечером, 17 июля, Boeing-777 малайзийских авиалиний рухнул на территории Украины недалеко от российской границы.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.