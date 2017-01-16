МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подключились к расследованию авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, сообщает пресс-служба комитета.

Также к работе привлечены специалисты лабораторно-исследовательской базы научно-технического центра МАК.

25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны потерпел крушение над Черным морем рядом с Сочи. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. С начала поисков были обнаружены тела 19 погибших и более двухсот фрагментов останков жертв крушения. 13 тел и 140 фрагментов останков доставили в бюро судмедэкспертизы в Москве.

Спасателям удалось отыскать два бортовых самописца – речевой и параметрический. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их расшифровкой занимаются в Москве. Третий черный ящик разрушен.

Эксперты устанавливают причину катастрофы. Версия теракта исключена.