МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подключились к расследованию авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, сообщает пресс-служба комитета.
Также к работе привлечены специалисты лабораторно-исследовательской базы научно-технического центра МАК.
Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. С начала поисков были обнаружены тела 19 погибших и более двухсот фрагментов останков жертв крушения. 13 тел и 140 фрагментов останков доставили в бюро судмедэкспертизы в Москве.
Спасателям удалось отыскать два бортовых самописца – речевой и параметрический. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их расшифровкой занимаются в Москве. Третий черный ящик разрушен.
Эксперты устанавливают причину катастрофы. Версия теракта исключена.