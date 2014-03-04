37 лет назад в столице произошло самое сильное землетрясение в истории

С даты последнего самого сильного землетрясения в Москве прошло 37 лет

Ровно 37 лет прошло с того дня, когда в Москве произошло самое сильное землетрясение во всей ее истории. Оно было вызвало Вранчанским землетрясением в Румынии. Сила толчков в столице достигала 3-4 баллов, а в некоторых районах и в высотных зданиях - даже 5. С тех пор все здания непременно проверяют на сейсмоустойчивость.

"Открылись дверцы шкафов. Я испугалась, что люстра сейчас оторвется и упадет", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" свидетельница землетрясения 1977 года Валентина Вишневская. Она в то время жила на первом этаже панельной пятиэтажки, так что ей "досталось" не сильно - на верхних этажах трясло куда сильнее. Между тем, женщина говорит, что и у нее земля буквально уходила из-под ног.

Институт физики Земли имени Шмидта РАН организовал после происшествия макросейсмическое исследование. Была составлена карта, рассказавшая, как землетрясение ощущалось на территории Москвы. Выяснилось, что по-разному: где-то на 3 балла, где-то - на 4, а где-то - и на все 5. "Многие люди тогда были напуганы. Кто-то даже пытался выброситься с балкона - я потом об этом узнал", - рассказал заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта РАН Евгений Рогожин.

Землетрясение в Москве, на самом деле, вовсе не редкость. Подобные события случаются регулярно - примерно раз в 30 лет. Однако если они слабые, то горожане могут не ощущать их. Под самой столицей очагов нет, потому что она стоит на устойчивой тектонической плите, так что наши землетрясения - это отзвуки катастроф, происходящих за тысячи километров от Москвы. К примеру, весной 2013 до города дошел отголосок землетрясения, произошедшего в Охотском море.

Чтобы сейсмическая волна достигла Москвы, очаг должен располагаться на большой глубине - в несколько сотен километров. Заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта РАН рассказал, что, по всей видимости, есть плита, направляющая сейсмические волны именно к нам (так называемый волновод). Жертв, впрочем, опасаться москвичам не стоит: чтобы пострадал особняк в центре столицы, очаг должен располагаться близко. Отголоски далеких катастроф же страшны только для высотных зданий, но сегодня все небоскребы строят с учетом возможной угрозы.

Трясет город неравномерно: центр, как правило, сильнее, чем окраины. Зависит сила толчков от устойчивости грунта под зданиями и от плотности застройки.