Airbus A321 был в отличном техническом состоянии – "Когалымавиа"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Airbus 321, потерпевший крушение в субботу на Синайском полуострове, был в отличном техническом состоянии, сообщил заместитель гендиректора "Когалымавиа" Виктор Юнг.

По его словам, замечаний от экипажа, обслуживающего самолет, не поступало. "Самолет был в отличном техническом состоянии, поверьте", – заявил он. При этом замгендиректора "Когалымавиа" по техническим и производственным вопросам Андрей Аверьянов добавил, что самолет А321 прошел все необходимые проверки.

В авиакомпании также отметили, что в 2001 году лайнер А321 повредил хвостовую часть, но на характеристики судна проведенный ремонт не повлиял, передает ТАСС.

По версии представителей авиакомпании, Airbus 321 мог подвергнуться "внешнему воздействию".

Аэробус А321 был исправен – "Когалымавиа"

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".