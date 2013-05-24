Отголоски землетрясения в Охотском море дошли до Москвы

Москвичи ощутили отголоски землетрясения в Охотском море

Утром 24 мая некоторые москвичи ощутили подземные толчки. В домах из шкафов попадали книги, ощущались колебания пола, сотрудники офисных зданий были эвакуированы в целях безопасности. Так, на Лесной улице было эвакуировано почти 900 человек.

До столицы докатились отголоски сейсмособытия, произошедшего в акватории Охотского моря. На глубине 600 километров сегодня утром там произошло землетрясение магнитудой 6,7.

В Москве толчки почувствовали около 9.50 сразу в нескольких районах. В МЧС рассказали, что сообщения о вибрации поступают из разных концов города. Больше всего толчки ощутили жители домов старой постройки. В настоящее время по всем адресам направлены специалисты.

В редакцию сетевого издания М24.ru также приходят десятки сообщений о землетрясении от читателей. Толчки ощущали жители центра столицы, Северо-Западного, Южного, Северного, Зеленоградского, Восточного, Северо-Восточного округов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в Москве землетрясение ощущалось на верхних этажах высотных зданий. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. Все объекты экономики и инфраструктуры, аэропорты и железнодорожные вокзалы функционируют в штатном режиме. В ведомстве работает телефон доверия: 8-(499)-449-99-99.

По информации Института физики Земли РАН, интенсивность сотрясений в Москве составила 2 балла. "Сочетание высокой магнитуды и очень глубокого расположения очага привело к тому, что незначительные по интенсивности сотрясения наблюдались на чрезвычайно большой площади, в том числе в Новосибирске, других городах Сибири и Дальнего Востока и даже — в Москве, где их смогли ощутить на верхних этажах высотных зданий или в зданиях старой постройки по раскачиванию люстр, колебанию воды в аквариумах и т.д.", - сообщается на сайте института.

При этом, по мнению экспертов, какой-либо опасности для людей, зданий и сооружений сотрясения такой интенсивности представлять не могут. Локальной сейсмической активности в Центральной России и Москве также не наблюдается.