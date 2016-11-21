Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 21:36

Экономика

Новогодние проездные билеты поступят в пригородные кассы ЦППК

Фото: central-ppk.ru

Центральная пригородная пассажирская компания выпустит 250 тысяч новогодних проездных серии "Ультралайт", рассказали в пресс-службе компании. Транспортные карты появятся в кассах в середине декабря 2016 года.

На новогодние карты можно будет записать один из самых популярных видов абонементов – на 10, 20 или 60 поездок.

Данный абонемент является одним из самых выгодных для пассажиров и оформляется на маршруты, пункты отправления и назначения которых оснащены турникетами, отметили в компании.

кассы ЦППК билет ж/д и вокзалы

