В столице пройдет фестиваль уличных театров "Вселенский карнавал огня"

1 мая у Крепости каскадеров "Сетуньский стан" стартует V Московский фестиваль уличных театров "Вселенский карнавал огня". В очередной раз на нем покажут современные перформансы и огненные театральные постановки.

Фото: Предоставлено организаторами

В этом году в фестивале примут участие около 30 коллективов из России, Украины, Белоруссии, стран Европы и Азии. Все они будут соревноваться в номинациях: "Лучшее огненное шоу", "Лучший уличный перформанс", "Лучшее свето-неоновое выступление", "Лучшее пиротехническое шоу" и "Лучшее шоу визуальных спецэффектов".

Посетители увидят своими глазами, как профессионалы будут ставить рекорды: трехметровый столб пламени, выдуваемый факиром; горение мотоцикла в движении; самая крупная огненная декорация; самый массовый файер-флешмоб – более 150 человек.

Среди экспертов фестиваля цирковые артисты братья Запашные, художник Никас Сафронов, режиссеры Вячеслав Спесивцев и Георгий Делиев, глава "Ночных волков" Александр Хирург и эпатажный актер и певец Никита Джигурда.