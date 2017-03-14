Сборник картин Джорджа Буша-младшего стал бестселлером

Фото: Zuma/ТАСС/Ron Sachs

Бывший президент США Джордж Буш-младший выпустил альбом со своими картинами, который стал бестселлером. Как сообщает газета The Washington Post, сборник под названием "Портреты мужества: главнокомандующий отдает должное американским ветеранам" уже несколько недель удерживает лидерство в продажах.

Большинство работ созданы на основе фотографий ветеранов армии США, с которыми 43-й президент страны встречался в период пребывания у власти. Они написаны широкими мазками в необычной авторской манере. Буш-младший пишет портреты только тех людей, с которыми знаком лично.

Оригиналы полотен хранятся в президентской библиотеке Буша-младшего в Далласе.

Книга стоит около 18 долларов и поступила в продажу 27 февраля.

Экс-президент США давно известен как художник-любитель. Его кисти принадлежат портреты и некоторых мировых лидеров, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.