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Общество

3 октября, 12:06

Москва онлайн покажет, как бросить работу и стать счастливым

карьера образование общество Москва онлайн

Фото: depositphotos/pressmaster

4 и 5 октября на хлебозаводе №9 пройдет фестиваль креативных индустрий G8. Это не просто фестиваль с мастер-классами и лекциями, это большая площадка, на которой рождаются новые оригинальные продукты рекламы, дизайна, кино, моды, музыки, телевидения, видеоигр.

На этой странице вы сможете увидеть трансляцию дискуссии по теме – "Свитчеры или как поменять профессию и стать счастливым".

Разговор пойдет о том, как бросить то, что приносит кучу денег, но не радость и заняться тем, чего действительно хочешь. Звучит как анонс выступления Тони Роббинса? Возможно. Но перед слушателями выступят люди, которые действительно бросили свои успешные работы и занялись тем, что по душе. Эти люди снова стали успешными. Что сдвинуло их с привычного ритма, как они нашли новое место силы, какими стратегиями пользовались для получения новых компетенций? Секретами успеха поделятся:

  • Владимир Долгий-Рапопорт, директор по маркетингу, "Новая Школа";
  • Дмитрий Крутов, генеральный директор, Skillbox;
  • Сергей Щукин CBDO и гейм директор, Art of Ad;
  • Степан Бугаев, основатель, Точка Дизайна;
  • Петр Михайловский, основатель, Farm Creative.

Смотрите трансляцию 4 октября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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