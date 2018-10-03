Москва онлайн покажет, как бросить работу и стать счастливым

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4 и 5 октября на хлебозаводе №9 пройдет фестиваль креативных индустрий G8. Это не просто фестиваль с мастер-классами и лекциями, это большая площадка, на которой рождаются новые оригинальные продукты рекламы, дизайна, кино, моды, музыки, телевидения, видеоигр.

На этой странице вы сможете увидеть трансляцию дискуссии по теме – "Свитчеры или как поменять профессию и стать счастливым".

Разговор пойдет о том, как бросить то, что приносит кучу денег, но не радость и заняться тем, чего действительно хочешь. Звучит как анонс выступления Тони Роббинса? Возможно. Но перед слушателями выступят люди, которые действительно бросили свои успешные работы и занялись тем, что по душе. Эти люди снова стали успешными. Что сдвинуло их с привычного ритма, как они нашли новое место силы, какими стратегиями пользовались для получения новых компетенций? Секретами успеха поделятся:

Владимир Долгий-Рапопорт, директор по маркетингу, "Новая Школа";

Дмитрий Крутов, генеральный директор, Skillbox;

Сергей Щукин CBDO и гейм директор, Art of Ad;

Степан Бугаев, основатель, Точка Дизайна;

Петр Михайловский, основатель, Farm Creative.