В районе на юго-востоке столицы ввели карантин по бешенству

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В Южнопортовом районе ЮВАО ввели карантин по бешенству, соответствующее распоряжение Сергея Собянина размещено на портале мэра и правительства Москвы.

На территории района запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.

Карантин установлен до 17 апреля 2015 года. Добавим, что за соблюдением ограничений будет наблюдать комитет ветеринарии Москвы.

Ранее жители района сообщали, что, предположительно, источником заболеваний являются мыши или крысы.

Управление Роспотребнадзора по Москве отмечает, что причиной карантина стало заражение домашней кошки. В ведомстве добавили, что в целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусовдолжны немедленно обратиться за медпомощью в травмпункт.

Напомним, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы до 18 февраля был объявлен карантин по бешенству животных. Карантин введен в связи с выявлением случая этого заболевания у домашнего питомца.

В Московской области карантин ввели 4 февраля, он объявлен в Шаховском районе. Ограничения затрагивают деревни Судислово, Акинькино, Рождествено, Княжьи Горы и сельское поселение Раменское