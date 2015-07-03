В районе Коньково ввели карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Власти Москвы установили карантин по бешенству до 2 сентября в районе Коньково на юго-западе столицы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Отмечается, что 1 июля в Конькове был выявлен случай "бешенства владельческого животного".

Теперь на указанной территории запрещено проведение выставок собак и кошек и торговля домашними животными. Кроме того, запрещен вывоз собак и кошек за пределы данного района.

В мае m24.ru сообщало, что в 2015 году на территории Москвы зафиксировано 11 случаев бешенства животных. Девять случаев выявлено среди диких животных (лисы) и два случая у домашних животных (кошки), ввезенных из соседних областей.

Специалисты Госветслужбы провели в очагах бешенства дезинфекцию 221 квадратных метров, провели обход почти 23 тысяч дворов на предмет выявления животных, не вакцинированных против бешенства, а также провели прививку более 1300 мелких домашних животных.