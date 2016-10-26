Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 17:13

Жилой дом 1905 года постройки отремонтируют в Пресненском районе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Жилой дом дореволюционной постройки отремонтируют в Пресненском районе, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Шестиэтажное кирпичное здание расположено по адресу Большой Козихинский переулок, дом 17, строение 1.

В проектной документации уточняется, что в ходе работ строители отремонтируют кладку, заменят часть кровли, а также полностью переделают систему магистральных стояков, систем электроснабжения и отопления.

Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции многоквартирного дома на 1-й Брестской улице. При этом специалистам ведомства удалось удешевить общую смету почти на 6 миллионов рублей.

