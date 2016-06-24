Около 10% домов в Москве перешли на специальные счета по капремонту

"Интервью": Александр Козлов – о новом сервисе о капремонте

Уже около 10 процентов домов в столице перешли на специальные счета в качестве способа накопления средств на капитальный ремонт.

Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

Он отметил, что москвичи стали активнее участвовать в собраниях собственников жилья по вопросам капитального ремонта.



"Все больше собственников, узнав, что будет ремонт в доме, выходят на общие собрания, голосуют, понимая, что дом после капитального ремонта в цене, даже квартиры в этом многоквартирном доме повышаются. Если по каким-то причинам нет возможности очно участвовать в общем собрании, есть и заочное голосование. Можно прийти в управу и проконсультироваться", – рассказал Козлов.

По его словам, теперь москвичи могут сами контролировать собираемость взносов за капремонт с каждого дома благодаря новому сервису на портале госуслуг.

Как узнать все о капремонте

"Сейчас любой собственник может зайти на этот портал в соответствующий раздел и посмотреть, сколько по его конкретно многоквартирному дому собрано уже средств на капитальный ремонт, есть ли задолженность по конкретной квартир", – пояснил Козлов.

Он добавил, что это беспрецедентный для страны сервис, который "в последующем может тиражироваться и на другие регионы".

Плату за капремонт с москвичей начали взимать с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи могут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате взноса.

Правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта домов на 30 лет. В нее включено 31,7 тысячи домов.