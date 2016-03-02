Ремонт Нагатинского моста завершится в 2017 году – Собянин

Капитальный ремонт Нагатинского моста завершится в 2017 году

Капитальный ремонт Нагатинского моста планируется завершить в 2017 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ на объекте.

"Нагатинский мост является одним из самых сложных инженерных сооружений, построенных более 40 лет тому назад и, конечно, требует серьезной реконструкции. В состав моста входят и автомобильные составляющие, и метромост, и целая связка магистральных коммуникаций. Я надеюсь, что в течение этого года основные работы на мосту будут закончены и восстановлено нормальное движение", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Как ремонтируют Нагатинский мост

Он напомнил, что за последние годы в городе построено и реконструировано около 240 инженерных сооружений – мостов, эстакад, тоннелей.

К 2017 году реконструируют также Крымский мост через Москву-реку. Правобережную его часть будут ремонтировать год, а левобережную – 11 месяцев.

Нагатинский мост протяженностью 805 метров расположен в Южном административном округе на проспекте Андропова в районах Даниловский, Нагатино-Садовники и Нагатинской затон.

Совмещенный мост был построен в 1969 году, по нему проходит перегон между станциями "Автозаводская" и "Коломенская" Замоскворецкой линии метро и автомобильное полотно проспекта Андропова.

Капремонт моста планировалось начать еще 5 лет назад, но из-за недобросовестных подрядчиков работы начались только в июне прошлого года.