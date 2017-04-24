Мем Рунета Сергей Дружко запустил свою передачу на YouTube

Снимок с видео YouЕube/Druzhko Show

Ставший мемом Рунета экс-ведущий передачи "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко запустил на YouTube собственный канал Druzhko Show. Темой его роликов стал интернет, сообщает "Лента.ру".

Ведущий обещает разобраться, что такое Сеть: инструмент для развития людей или поглощающая время черная дыра.

Первый выпуск посвящен мемам, Дружко рассказал о популярных трендах в интернете. Кроме того, он продемонстрировал вирусное видео с убегающим от дрона жителем российской глубинки и осветил тему пранков. Ведущий также выдвинул собственную теорию о том, почему в топ YouTube попадают малоизвестные ролики.

Актер в шоу следует образу, запечатленному в меме. Он специально делает акцент на букву "е" в слове "Контент" и повсюду отмечает признаки заговоров в нарочито серьезной манере.

За первые сутки на канал уже подписались почти 26 тысяч пользователей, на момент публикации количество подписчиков составило уже 84 тысячи человек, а сам ролик менее чем за сутки посмотрели более 500 тысяч пользователей.