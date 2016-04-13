Летом стартует строительство двух мостов через канал имени Москвы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Летом начнется строительство двух мостов через канал имени Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщает пресс-служба департамента.

В настоящее время разрабатывается документация на строительство объектов.

Напомним, в конце марта в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе с 29 по 49 километр началось строительство двух мостов и двух путепроводов.

Проект реконструкции предусматривает строительство обхода поселка Ватутинки и возведение двух эстакад, которые свяжут новую трассу Калужского шоссе и существующую. В настоящее время ведется строительство фундаментов опор этих эстакад. Также развернуты работы по реконструкции дорожного полотна и расширению проезжей части Калужского шоссе.

Мосты построят через реку Десну и реку Пахру. Кроме этого, проектом предусмотрено строительство восьми надземных и трех подземных пешеходных переходов.

"В общей сложности на втором участке предстоит построить и реконструировать 25 километров дорог, в том числе 17,2 километра основной трассы Калужского шоссе, 5,2 километра боковых проездов. Шоссе будет расширено до 4 полос движения в каждом направлении на всем участке", – пояснил Бочкарев.