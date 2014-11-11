Стадион "Лужники" оснастят системой распознавания лиц

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

После реконструкции при входе на стадион "Лужники" установят камеры, распознающие лица. Об этом M24.ru сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Это позволит не допустить на стадион болельщиков, попавших в "черные списки" МВД за хулиганство во время спортивных мероприятий.

"Можно будет идентифицировать болельщика, ранее нарушавшего общественный порядок, по занесенной в базу данных фотографии", - отметил заммэра. А в некоторых случаях система безопасности стадиона позволит выявить таких болельщиков еще во время покупки билетов - на некоторые виды соревнований билеты будут именными, то есть выдавать их будут по паспорту. Таким образом обнаружить зрителей, которым запрещен вход на стадионы можно будет с помощью данных из билетных касс, "черных списков" силовых ведомств и картинки с установленных на стадионе камер.

"В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года одна из наших приоритетных задач - обеспечение безопасности участников и болельщиков во время проведения мирового первенства", - подчеркнул Хуснуллин.

Большая спортивная арена "Лужников" станет главной площадкой чемпионата - здесь пройдет полуфинал и финал ЧМ-2018. С января 2014 года вступил в силу так называемый "Закон о болельщиках" . Согласно документу, за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях зрителей ждет штраф 3-10 тысяч рублей либо обязательные работы до 160 часов, а также запрет на посещение соревнований на срок от полугода до 3 лет. А если болельщик устроит беспорядки, из-за которых приостановят или отменят матч, то нарушитель должен будет заплатить 10 - 15 тысяч рублей или его ждет административный арест до 15 суток. При этом запрет на посещение соревнований составит от полугода до 7 лет. "Черные списки" болельщиков должны вести МВД и спортивные федерации. Недавно в Мосгордуме началась разработка поправок в законодательство, которые пропишут ответственность футбольных болельщиков за хулиганство на почве ксенофобии. Таких фанатов планируется подвергать более крупному штрафу, а также запрещать им посещение матчей чемпионата мира в 2018 году. Отметим, что в октябре 2014 года началась реконструкция первого этажа стадиона "Лужники". Завершить строительство планируется к 2018 году. В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.



Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил M24.ru, что фанаты поддерживают установку любых систем безопасности на стадионах, если они не будут мешать комфортному доступу на матчи для добропорядочных зрителей. "Главное, чтобы эти распознающие камеры корректно работали, не создавая столпотворения на проходе ", - отметил он. По его словам, до сих пор камеры, распознающие лица, еще не были протестированы ни на одном стадионе в России.

На сегодняшний день, по словам Шпрыгина, на стадионах чаще используются именные карточки болельщиков, с помощью которых те проходят на стадионы. "Карточка служит и как билет, и как идентификатор, но они часто заедают и отказывают на проходе", - отметил эксперт.

Как рассказал M24.ru менеджер по продажам компании разработчика биометрических систем распознавания компании "Простые решения" Аркадий Королев, установка системы распознавания лиц в "Лужниках" может обойтись в сумму от 10 млн рублей и выше для одной проходной с 10 турникетами. "Это с учетом рамок с подсветкой, камер, серверов и программного обеспечения", - отметил он.

По словам Королева, сейчас системы распознавания лиц вполне способны выявлять лиц из "черного списка" на 93-94%. "Но должны соблюдаться условия: скорость прохода через зону контроля камер менее 10 км в час, хорошая освещенность. Кроме того, сравнивать болельщика лучше не с фотобазой из одной-двух фотографий, а со специально созданным профилем, состоящим из 20-30 фото с разными выражениями лица болельщика. Такой профиль можно составить при его первом задержании в процессе общения с полицией, например", - рассказал Королев.

При соблюдении всех трех условий вошедших в "черный список" болельщиков не спасут даже шапки и бороды. "Камеры можно сосредоточить на глазах и носе. В этом случае ни шапка, надвинутая на брови, ни усы или борода не помогут сбить камеру с толка", - заявил Королев.

По словам зампреда Общественного совета при ГУ МВД по Москве Антона Цветкова, главное, чтобы наличие камер реально препятствовало проходу на стадион хулиганов. "Для многих из них задержание и штрафы – это элемент приключения в жизни, другое дело, если их действительно перестанут пускать на матчи", - заявил эксперт.

Он также добавил, что камеры на стадионах должны не только распознавать лица болельщиков, но и фиксировать инциденты. "Технически в условиях стадиона вполне реально создать систему видеонаблюдения, которая бы акцентировала свое внимание на болельщиках, швыряющих предметы на арену или зажигающих файеры", - отмелил Цверков.

Отметим также, что камеры распознающие лица установят и на турникетах входной зоны ледового дворца "Арена легенд", строящегося на территории бывшего завода ЗИЛ. Распознавание лиц также планируется применять в метро, чтобы выявлять "зайцев" и пассажиров в розыске. Отметим, что системы распознавания лиц использовались в Лондоне во время олимпиады 2012 года и в Бразилии на чемпионате мира по футболу 2014 года. При этом камеры, идентифицирующие преступников, используются и на улицах городов, в первую очередь, система успешно действует в Лондоне.

Дарья Миронова