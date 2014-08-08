Водители маршруток в ЮАО нашли способ обходить дорожные камеры

Фото: Читатель M24.ru
Читательница M24.ru Дарья сообщила, что водители маршрутных такси, которые ходят по трассе трамвая №26, нашли способ объезжать заторы по путям и избегать штрафов.
Для этого водители опускают на госномер машины дополнительные фары, расположенные прямо над рамкой. "Система" управляется из кабины.
Фото: Читатель M24.ru
Фото: Читатель M24.ru
Как отметила Дарья, маршрутки пересекают четыре знака "проезд запрещен".
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