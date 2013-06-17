В Подмосковье установят 10 комплексов, фиксирующих выезд за стоп-линию

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области к середине августа установят 10 комплексов, фиксирующих пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора. Об этом М24.ru рассказали в региональном Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД).

Так, новые камеры появятся в Подольске - на пересечении улиц Большая Серпуховская и Чистовая, а также проспектов Ленина и Революции. В Балашихе комплексы установят на перекрестке в 200 метрах от 23 км Щелковского шоссе, а также в 400 метрах от 27 км трассы М-7 "Волга". В городе Видное выезд за стоп-линию будут фиксировать камеры на пересечении проспекта Ленинского комсомола с местным проездом в районе дома 13, а также на пересечении Белокаменного шоссе с 27 км Каширки. Кроме того, новые камеры появятся на пересечении Можайского и 24 км Красногорского шоссе. В Домодедово комплексы установят на 38 км Каширского шоссе, в Люберцах - на пересечении улиц Смирновская и Кирова, а в Электростали - на пересечении Горьковско-Егорьевского шоссе с Советской улицей.

Каждый комплекс фотовидеофиксации обойдется властям примерно в 4,5 млн рублей, камеры будут снимать как передние, так и задние номера автомобилей - нарушителей. В "письме счастья" водителю придет три фотографии: общий план, на котором обязательно должен присутствовать светофор с горящим запрещающим сигналом, более крупно - весь автомобиль и светофор, а также отдельно номер машины. Напомним, комплексы, фиксирующие выезд за стоп-линию, в рамках эксперимента с мая 2013 года работают в Москве, на Волоколамском шоссе. Штраф за пересечение стоп-линии сегодня составляет 800 рублей.

Как рассказал M24.ru источник, близкий к правительству Московской области, практические все современные дорожные камеры можно настроить для фиксации выезда за стоп-линию. В том числе, перепрограммировать можно и комплексы "Стрелка-СТ", которые сейчас следят за нарушениями скоростного режима по всей стране, а также комплексы компании Simikon, такие как "Кордон", "Крис-П" и "Ураган".

Поскольку ПДД разрешают проезд перекрестка, если машина не может остановиться, то камера должна фиксировать ситуацию в динамике. Тогда будет понятно, что водитель действительно остановился за стоп-линией, а не проехал перекресток, избегая экстренного торможения, отметил председатель Московского областного комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров. "Надо учитывать, к слову, что водители быстро запомнят перекрестки с такими камерами, а нарушать будут на других", - сказал Дозоров.

По словам Дозорова, для эксперимента выбраны улицы с плотным потоком автомобилей из области в Москву – там образуются пробки в час пик, поэтому многие выезжают за стоп-линию. К примеру, улица Смирновская в Люберцах связывает Люберцы, Жуковский и гипермаркеты "Мега" и "Икея".

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин также считает, что адреса выбраны не случайно. По его словам, в Балашихе много левых поворотов, поэтому "автомобилисты пытаются проскочить не в своем ряду и часто нарушают стоп-линию". В Подольске ситуация аналогичная, пояснил эксперт. "Систему наблюдения нужно сделать тотальной и распространить на все Подмосковье, так как нарушения стоп-линии объясняются, как правило, лишь халатностью водителей", - сказал Похмелкин.

Лидер движения автомобилистов "Свобода выбора", депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что в среднем комплексы фотовидеофиксации стоят от 2 до 5 млн рублей, поэтому сумму, которую готова потратить Московская область, можно считать "приемлемой".

Депутат подчеркнул, что лично проинспектирует камеры и передаст свои наблюдения специалистам МАДИ: "Если выяснится, что камеры установили не там, где надо, мы предложим перенести комплексы на более подходящие площадки".

Марина Курганская, Мария Решетникова