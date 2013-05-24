Москвичи стали в 10 раз больше тратить на кафе

30% москвичей регулярно посещают кафе и рестораны

Москвичи готовы тратиться на рестораны, хотя качество обслуживания оставляет желать лучшего. За последние 10 лет доля потребительских расходов москвичей на общественное питание возросла в 6 раз и продолжает расти. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По статистике, около 30% жителей мегаполиса регулярно посещают кафе и рестораны. Но качество питания и уровень сервиса в сфере ресторанного бизнеса не улучшается.

"Квалификация людей, которые работают в этом рынке, просто не успевает за его ростом. Я бы не сказал, что в этом есть какая-то катастрофа. Сейчас есть возможность выбирать между местами, в которых надо ждать официанта и в которых ждать не надо", - рассказал в эфире "Москва FM" кулинарный журналист и ресторанный эксперт Алексей Зимин.

Он отметил, что высокие цены не могут гарантировать качество оказываемых услуг. Но если в ресторане все-таки приходится долго ждать, тогда стоит напомнить о себе.

"Не нужно ждать 40 минут. Как правило, в зале кроме официантов могут быть менеджеры, персональная ответственность которых заключается в том, чтобы путь салата с кухни на стол был как можно более коротким", - подчеркнул Зимин.

Стоит отметить, что к концу этого года у москвичей станет еще больше выбора в сфере общественного питания. В столице планируется открыть более 200 новых летних кафе.