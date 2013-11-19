Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября 2013, 17:50

Культура

На "Патриарших прудах" демонтировано незаконно размещенное летнее кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке на "Патриарших прудах" по требованию прокуратуры Центрального округа демонтировано незаконно размещенное летнее кафе. Оно располагалось на ступенях и площадках гранитной пристани и ограничивало доступ граждан к воде, сообщили в прокуратуре Москвы.

Кафе было открыто без согласования с департаментом культурного наследия столицы. Устранить нарушения прокуратура поручила префектуре округа.

Кроме того, прокурор округа направил в Замоскворецкий районный суд Москвы исковое заявление с требованием демонтировать незаконные конструкции на гранитной пристани и ступенях и освободить доступ к воде. Устранять нарушения должны будут владельцы кафе.

Ранее незаконно построенное кафе начали сносить на Страстном бульваре. Кафе находится за памятником Высоцкому. Москвичи неоднократно жаловались, что постройка портит вид и мешает пешеходам.

Кроме того, в Восточном округе столицы было снесено здание кафетерия, размещенного с нарушением земельного законодательства.

Сайты по теме


кафе снос культурное наследие незаконные кафе

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика