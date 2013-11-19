На "Патриарших прудах" демонтировано незаконно размещенное летнее кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке на "Патриарших прудах" по требованию прокуратуры Центрального округа демонтировано незаконно размещенное летнее кафе. Оно располагалось на ступенях и площадках гранитной пристани и ограничивало доступ граждан к воде, сообщили в прокуратуре Москвы.

Кафе было открыто без согласования с департаментом культурного наследия столицы. Устранить нарушения прокуратура поручила префектуре округа.

Кроме того, прокурор округа направил в Замоскворецкий районный суд Москвы исковое заявление с требованием демонтировать незаконные конструкции на гранитной пристани и ступенях и освободить доступ к воде. Устранять нарушения должны будут владельцы кафе.

Ранее незаконно построенное кафе начали сносить на Страстном бульваре. Кафе находится за памятником Высоцкому. Москвичи неоднократно жаловались, что постройка портит вид и мешает пешеходам.

Кроме того, в Восточном округе столицы было снесено здание кафетерия, размещенного с нарушением земельного законодательства.