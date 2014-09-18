В Нью-Йорке открылось кафе из "Друзей"

Фото: facebook.com/friends.tv

В Нью-Йорке в честь 20-летия сериала "Друзья" (Friends) открылось поп-ап кафе Central Perk. Посетить заведение можно до 18 октября.

В Central Perk поклонники легендарного ситкома могут не только выпить кофе, но и посидеть на любимом оранжевом диване Моники, Рейчел, Фиби, Чендлера, Росса и Джо. Это оригинальный сериальный реквизит - он использовался во время съемок всех 10 сезонов.

Также в кафе можно увидеть фотографии из сериала, керамическую собаку Джо и Чендлера, костюмы героев, гитару Фиби и копию той самой золотой рамки, которая висела в квартире Моники и Рейчел.

Посетителей Central Perk периодически будет ждать бесплатный кофе от актера, сыгравшего бариста Гантера, и исполнение известной песни Фиби "Драный кот", сообщает NBC.

Фото: facebook.com/friends.tv

Первый из 240 эпизодов "Друзей" показали на американском телеканале NBC 22 сентября 1994 года. "Друзья" шли десять лет и за это время стали поистине легендарной комедией. Сериал рассказал историю о шести ребятах, которые дружат, влюбляются, ссорятся, женятся, разводятся, ищут работу и зависают в кафешке неподалеку от дома. Первый эпизод посмотрели 22 миллиона зрителей, а финальный – 51,1 миллиона. За десять лет своего существования в эфире "Друзья" 44 раза выдвигались на "Эмми" в различных номинациях. Они завоевали шесть этих наград, а также один "Золотой Глобус". Сериал признан одним из лучших и любимых зрителями ситкомов в истории телевидения.



