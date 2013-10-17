Начался снос незаконно построенного кафе на Страстном бульваре

Незаконно построенное кафе на Бульварном кольце начали сносить

На Страстном бульваре начали сносить незаконно построенное кафе "Белая лошадь". Здание отключено от коммуникаций - в нем нет ни воды, ни отопления. 17 октября постройку будут разбирать без применения тяжелой техники, сообщает телеканал "Москва 24".

Решение о сносе кафе, которое находится за памятником Владимиру Высоцкому, принял Арбитражный суд. Москвичи неоднократно жаловались, что постройка портит вид и мешает пешеходам. Когда ее уберут, сквер станет значительно свободнее. На месте снесенного кафе появятся клумбы и детская площадка.

Территория, на которой находится кафе, входит в границы объекта садово-паркового искусства и охраняется государством как памятник архитектуры местного значения. Любое строительство на его территории незаконно.

Снос проведут за счет столичного бюджета, поскольку собственник оплачивать работы по демонтажу отказался.

"Взыскать будет крайне тяжело, потому что владельцы посчитают свою компанию банкротом, и судебные иски о возмещении этих средств ни к чему не приведут", - пояснил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, договор на аренду земли был выдан еще в 90-е годы. После прекращения действия документа, постройки должны были быть снесены. Но этого сделано не было, они продолжали функционировать.

Также Немерюк сообщил, что за этот год снесли около 100 объектов, и у нас еще остается в разной степени демонтажа около 460 объектов.