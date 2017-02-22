Форма поиска по сайту

22 февраля 2017, 10:31

Общество

Кадетский бал пройдет под знаком победы в войне 1812 года

Полонез, вальс, полька и кадриль, котильон и мазурка

Дата: 23 февраля; сбор гостей – 15:00, фанфары – 16:00

Место: Дом Пашкова, ул. Воздвиженка, 3/5, строение 1

Фото предоставлено пресс-службой

Ради чего идти: новый сезон балов в Доме Пашкова – историко-образовательный проект, в котором задействованы подопечные Первого московского кадетского корпуса и ученицы Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа. Главной темой бала станет Отечественная война 1812 года. Также его участникам расскажут о героях той войны в формате викторины.

Что еще: хозяевами бала станут Илзе Лиепа и директор Первого московского Кадетского корпуса генерал-майор Владимир Крымский. Также в числе гостей Андрис Лиепа, Анатолий Белый и Фекла Толстая.

кадеты бал Дом Пашкова фестивали и праздники

