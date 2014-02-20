Расслабиться дома: уроки массажа и йоги можно взять в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

Усталость после продолжительного трудового дня известна всем. Но далеко не все могут вечером отправиться в зал йоги или растянуться на кресле под умелыми руками массажиста и расслабиться. На помощь тем, у кого нет такой возможности, придут виртуальные тренеры и массажисты. Подробности - в материале сетевого издания М24.ru.

Гипнотический массаж

Расслабляющий массаж - кто из нас не мечтает о нем после работы? Правда, мысль о том, что ради удовольствия придется куда-то ехать, а потом тратить время на дорогу обратно, зачастую оставляет мечту нереализованной.

Александр Тербиз - квалифицированный массажист и гипнолог, бывший эстрадный гипнотизер - нашел решение этой проблемы: он делает массаж дистанционно, по скайпу. Правда, для этого надо быть и массажистом, и гипнотизером в одном лице.

"Мои опыты показали, что при погружении клиента в легкий транс одними словами, находясь в визуальном контакте, слова могут вызывать реальные ощущения, характерные для контактного массажа лица или воротниковой зоны. Причем клиент сидит у своего компьютера и слушает мои слова - сначала с открытыми глазами, а после и с закрытыми, которые закрываются сами собой, непроизвольно, при расслаблении мышц", - рассказывает Александр.

По его словам, для массажа по Skype "годятся" не все, а только те, кто в обыденной жизни отличается эмоциональностью и силой воображения.

"В массаже по Skype я вызываю кинестетические (телесные) галлюцинации без каких бы то ни было премудростей гипноза. Клиент сам себя погружает в самовнушение, в так называемую парадоксальную фазу, где слова равны силе рук массажиста. Таких людей примерно 20-30 процентов, и чем младше, тем их больше. Молодые люди имеют способность мечтать образами, легко вызывают сами у себя галлюцинации", - отмечает он.

Фактически массаж по Skype - это самогипноз, включаемый словами из компьютера. Процедура занимает минут 30 - примерно столько же, сколько "очный" массаж. Эффект расслабления обещают точно такой же. Александр новорит, что иногда удается снять боль в шее и спине.

Как бы ни называлась подобная процедура, она дает реальный эффект добротного массажа, уверяет гипнолог. При этом нет необходимости выходить из дома или приглашать к себе массажиста.

Вебинары

Сегодня онлайн можно не только получить сеанс массажа, но и обучиться различным техникам и секретам, например, в рамках вебинара.

Что такое вебинар Вебинар - разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через интернет в режиме реального времени

Во время вебинара участники могут не только видеть и слышать преподавателя, но и задавать ему вопросы и получать ответы в онлайн-режиме. Еще один плюс таких уроков - это возможность после просматривать его видеозапись для совершенствования своего мастерства и работы над ошибками.

Одним из плюсов такого обучения также является цена: стоимость пяти дистанционных курсов сопоставима с одним реальным.

Йога с доставкой на дом

В интернете можно получить и сеансы йоги. Например, в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" предлагают групповые занятия по Skype. Эта ниша услуг, как и многие другие на сегодняшнем рынке, реагирует на запросы и пожелания клиентов. Пожелания можно высказать здесь же, например, попросить курс хатха-йоги или занятия для беременных.

Заняться йогой онлайн могут и те, кто не зарегистрирован в социальных сетях. Так, тренер по йоге Ольга Фаерман предлагает индивидуальные занятия онлайн. Занятия в сети позволяют создать ту атмосферу, которая вам нравится: вы можете включить музыку или яркий свет, зажечь аромапалочки, наконец, рассладиться и "работать" в своем ритме, ни под кого не подстраиваясь.

С преподавателем можно согласовать не только время занятий, но и их продолжительность. В общем, любой каприз за ваши деньги. К слову, часовое занятие под присмотром онлайн-инструктора обойдется в среднем в 1000 рублей.

