У дачников в Новой Москве не будут изымать землю - Перепелица

Фото: ИТАР-ТАСС

У дачников в Новой Москве не будут изымать землю, рассказал в интервью Агентству "Москва" замглавы департамента развития новых территорий Москвы Павел Перепелица.

По словам Перепелицы подобные опасения беспочвенны. "Я не знаю примеров, чтобы у кого-то в Новой Москве что-то отняли или снесли", - заявил чиновник.

Перепелица подчеркнул, что существуют различные ситуации, которые требуют особого решения (например, когда участки нужны для строительства метро), но они решаются с учетом мнения населения.

"Ничьи права нарушаться не будут", - заключил замруководителя департамента.

Отметим, что у некоторых владельцев дачных участков в Новой Москве возникли опасения о возможном изъятии их земель под строительство в связи с готовящейся реорганизацией садовых товариществ.

Добавим, столичные власти к 2015 году разработают программу развития садоводческих товариществ (СНТ) в Новой Москве. Для каждого садового товарищества будет предложен свой план развития: подведут газопровод, водоотведение, в некоторых появятся дороги и детские сады. Сейчас на присоединенных территориях насчитывается более 700 садоводческих товариществ.