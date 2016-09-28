Умер экс-президент Израиля Шимон Перес

Экс-президент Израиля Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, передает РИА Новости.

Две недели назад он перенес инсульт и после кровоизлияния в мозг Переса погрузили в медикаментозную кому. Медики отмечали признаки улучшения состояния экс-президента и пытались вернуть его в сознание, но состояние пациента резко ухудшилось.

Шимон Перес занимал более десяти министерских постов, дважды возглавлял правительство Израиля, а в 2007–2014 годах был президентом страны. За подписание мирных соглашений с палестинцами Перес получил Нобелевскую премию вместе с израильским премьером Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.