Лучшие итальянские фильмы покажут на фестивале RIFF

Кадр из фильма "Козни"

Фестиваль итальянского кино пройдет в Москве с 1 по 13 ноября, сообщают организаторы.

На протяжении двух недель в КАРО "Октябрь" будут показывать лучшие художественные, документальные и короткометражные фильмы года. В программу вошли как нашумевшие кассовые проекты с номинациями на премию "Оскар", так и авторское кино – всего 25 картин самых разных жанров.

Кадр из фильма "Идеальные незнакомцы"

Фильмом открытия станет комедия Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы", выворачивающая наизнанку содержание смартфонов главных героев. Семеро друзей, собравшись на ужин, решают в качестве эксперимента зачитывать вслух все смс и отвечать на звонки по громкой связи. Разумеется, тут же становится ясно, что они все это время ничего друг о друге не знали. "Идеальные незнакомцы" стали одним из главных фильмов года в Италии, получив "Золотой Глобус" и премию "Давид ди Донателло", которую называют итальянским "Оскаром".

Кадр из фильма "Министр"

Также в рамках фестивальной программы Джорджо Амато представит черную комедию "Министр" с остросоциальной сатирой на коррумпированную власть, а Антонио Андризани и Паскаль Дзуллино – гротескное "Евангелие от Маттеи" с аллюзией на всевластие нефтяных магнатов.

Помимо того, на RIFF покажут "Ломастера" Паоло Миттона, "Неаполитанские истории" Антонио Капуано, мелодраму "Без всякой жалости" Микеле Альайкуе и цикл из восьми короткометражек под общим названием "Жизнь как чудо".

Полное расписание RIFF опубликовано на сайте фестиваля.