В "Иллюзионе" покажут лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "Овцы в траве"

С 1 по 6 марта в кинотеатре "Иллюзион" пройдет седьмой фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву".

Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы 72-й Венецианской кинобиеннале будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами. Гостями фестиваля станут итальянский певец Массимилиано Галло, режиссеры Джузеппе М. Гаудиано, Альберто Кавилья, продюсер Джованни Кассинелли, актриса Роберта Маттеи, а также Карлотта Черкуэтти, чей документальный фильм "Бар Гарри" (Harry’s Bar, 2015) получил специальный приз на кинофестивале в Венеции.

Помимо того, в рамках фестиваля покажут такие фильмы как "Большой всплеск" (призер в номинации "Лучший саундтрек"), "Джунгли Баньоли", "Кровь моей крови", получивший приз FIPRESCI, и триумфатор Венецианского киносмотра, победитель в номинациях "Лучший фильм", "Лучший итальянский фильм", "Лучшая мужская роль" – картина "Не будь злым", режиссера Клаудио Калигари.

За расписанием сеансов можно следить на сайте кинотеатра.