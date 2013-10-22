Скончался автор песни Parole, parole Джанни Феррио

Фото: M24.ru

Итальянский композитор и дирижер Джанни Феррио, автор известной песни "Parole, parole", скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет издание "La Repubblica".

Джанни Феррио стал известен в конце 50-х - начале 60-х годов, когда он являлся дирижером фестиваля Сан-Ремо, сообщает РИА-Новости.

Он много работал для кинематографа, написав музыку более чем к 120 фильмам. Его композиция One Silver Dollar стала саундтреком к фильму Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

Песня Parole, parole была написана Джанни Феррио в соавторстве в Лео Кьоссо и Джанкарло дель Ре в 1972 году. Ее исполняли Ален Делон, Адриано Челентано, а также любимая певица композитора Мина.