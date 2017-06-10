Пентагон опубликовал фото перехвата Су-27 бомбардировщиков В-52

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Министерство обороны США опубликовало фотографии перехвата российским истребителем группы американских стратегических бомбардировщиков В-52 над Балтикой. Уникальные снимки появились в Twitter военного ведомства.

В подписи к фотографиям отмечается, что Су-27 попал в кадр во время боевого вылета в рамках учений Baltops, а снимки были сделаны с помощью специального фотоавтомата. Действия пилота истребителя признаны профессиональными.