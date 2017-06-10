Пентагон опубликовал фото перехвата Су-27 бомбардировщиков В-52

Фото: ТАСС/Ron Sachs
Министерство обороны США опубликовало фотографии перехвата российским истребителем группы американских стратегических бомбардировщиков В-52 над Балтикой. Уникальные снимки появились в Twitter военного ведомства.
В подписи к фотографиям отмечается, что Су-27 попал в кадр во время боевого вылета в рамках учений Baltops, а снимки были сделаны с помощью специального фотоавтомата. Действия пилота истребителя признаны профессиональными.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.