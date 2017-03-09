Индия назвала условия работы с Россией над истребителем пятого поколения

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Индия выразила готовность развивать вместе с Россией FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, проект истребителя пятого поколения) только при условии полноценной передачи технологий, сообщает "Газета.ру".

Власти страны напомнили о контракте на Су-30МКИ, который не предусматривал передачу технологий – только местная сборка, и индийские заводы до сих пор не могут самостоятельно выпускать истребители.

Теперь индийская сторона считает, что им должны быть переданы технологии, достаточные для самостоятельной модернизации и позволяющие развивать другой проект истребителя пятого поколения.

С российской стороны в FGFA участвует ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics. Страны вложат в разработку опытного образца по 4 миллиарда долларов, общая стоимость производства 127 машин оценивается в 25 миллиардов долларов.