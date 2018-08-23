Мослекторий покажет, какие тайны хранит в себе история наших улиц и районов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

3 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Исторический взгляд на будущее Москвы".

Мы живем и работаем в Москве, каждый день проезжаем, проходим по ее улицам и площадям, мимо зданий и мостов, скверов и памятников. Но успеваем ли мы по-настоящему прочувствовать свой город или изучить свой район? Готовы ли открывать подлинные шедевры архитектуры в самых неожиданных местах? Хотим ли увидеть живую историю Москвы собственными глазами? Об уникальном наследии, которое продолжает хранить наш город, расскажет историк-москвовед, автор книг и экскурсий Филипп Смирнов.

Прямую трансляцию смотрите 3 сентября в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.