"Дом на набережной" сохранит свой исторический цвет

"Дом на набережной" сохранит свой исторический серый цвет. В департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что покраска здания в розовый помогла архитекторам обнаружить на фасаде элементы, которые нужно отреставрировать в первую очередь
"Дом на набережной", расположенный на улице Серафимовича, сохранит свой исторический серый цвет.
Как отметили в столичном департаменте культурного наследия, на фасаде здания проводилась пробная покраска. Увидев дом в розовом цвете, архитекторы смогли выявить различные повреждения и установили те элементы на фасаде, которые нуждаются в скорейшей реставрации.
Ранее движение "Архнадзор" было обеспокоено тем, что дом красят в светло-серый и розовый цвета. Координатор движения Наталья Самовер по-прежнему опасается, что дом останется розовым. По ее мнению, работу строителей забыли проконтролировать.
Однако советник главы Мосгорнаследия Николай Переслегин отмечает: ошибка была лишь в том, что перед ремонтом не провели разъяснительную работу с населением.
Дом на набережнойДом № 2 по улице Серафимовича был построен в 1931 году для госслужащих. Здание, созданное в духе конструктивизма по проекту Бориса Иофана, является памятником истории и охраняется государством. В первый раз "Домом на набережной" он назван в заглавии одноименной повести Юрия Трифонова.
В 1990-х годах бывший главный художник столицы Владимир Ефимов впервые решился перекрасить "Дом на набережной". Он слегка осветлил темно-серый тон здания, и результат его работы радовал москвичей почти 15 лет.