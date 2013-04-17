Ветхие здания в центре вновь станут жилыми

Фото: Москва 24

В столице капитально отремонтируют 17 ветхих строений в центре Москвы без привлечения бюджетных инвестиций. После ремонта там снова будут жить люди.

Это пилотный проект, который проводит префектура Центрального административного округа столицы совместно с городскими департаментами по поручению мэра Москвы.

Как сказал префект ЦАО Виктор Фуер, приведение в порядок таких зданий позволит ликвидировать ветхий и аварийный фонд в столице и сохранить внешний облик исторического центра города. Ремонтные работы начнутся в 2014 году.

Всего в центре Москвы расположено 188 ветхих и аварийных строений, которые не подлежат сносу и будут капитально отремонтированы, а 22 из них являются памятниками истории и культуры.

По данным пресс-службы префекта ЦАО, в зданиях проведут полную или частичную замену перекрытий, перепланировку помещений и другие работы.

В настоящее время по первым 17-ти строениям уже составлены технические задания и отправлены в "МосжилНИИпроект".

В число первых вошли дома, расположенные на улицах: Поварская, Нижняя Красносельская, Большая Серпуховская, Петровка, Трубная, Новолесная, Ананьевский переулок, Докучаев переулок, Проспект мира.

Предложения о том, чтобы включить эти строения в программу "Жилище" направлены в департамент градостроительной политики Москвы и департамент капитального ремонта столицы.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе Москвы приведут в порядок исторический квартал, где находятся федеральные памятники истории и культуры: три жилых дома XVIII-XIX веков в Старокирочном переулке.