Врачи советуют больше стоять для снижения уровня сахара в крови

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Врачи пришли к выводу, что люди, которые много времени проводят на ногах, реже страдают от сахарного диабета. А день на "несидячей" работе соответствует часовой пробежке или занятию в спортзале, говорится в статье, опубликованной в European Heart Journal.

Кроме того, те, кто предпочитает стоять в общественном транспорте, не так мучается от излишков холестерина и жиров в крови и прочих тканях тела, а также ожирения.

"Человек, который ходит в среднем по два часа в день на работе, стоит в офисе около четырех часов в день и делает мелкие дела по дому на протяжении часа, сжигает больше калорий, чем люди, которые делают часовые пробежки и при этом ведут сидячий образ жизни", – отметил Франциско Лопез-Лименез из Медицинского колледжа Майо, США.

Исследование проводила группа медиков из университета Квинсленда в Австралии. В его рамках ученые выдали датчики двигательной активности почти 800 жителям и жительницам Австралии, которые носили их на запястьях и щиколотках на протяжении недели. Так медики следили за тем, как долго спали участники эксперимента, как долго они сидели или лежали, стояли или ходили.

В итоге оказалось, что австралийцы, предпочитавшие много стоять, реже страдали от диабета, холестериновых бляшек в сосудах, лишнего веса и проблем с сердцем.

Здоровее всех оказались те, кто много ходили во время рабочего дня и отдыха.

Ученые надеются, что здравоохранительные службы Австралии и других стран обратят внимание на исследование и будут советовать гражданам проводить больше времени на ногах и не вести только сидячий образ жизни.