Фото: m24.ru/Александр Авилов

Женщины в два раза реже делают селфи за рулем, чем мужчины. Такие данные приводит британский Институт профессионального вождения (The Institute of Advanced Motorists), сообщает портал Politics Home.

Всего 9 процентов опрошенных признались, что за последний месяц делали селфи за рулем.

Женщины, отмечает институт, "менее одержимы" этим модным пристрастием, чем мужчины: за последний месяц только 5 процентов из них делали селфи во время вождения, в то время, как мужчин оказалось 12 процентов

Полиция выпустила памятку для любителей "опасного" селфи

8 процентов респондентов признались, что пользуются во время вождения видео звонками через Skype или FaceTime, что на 16 процентов выше по сравнению с предыдущим опросом.

В институте подчеркивают, что еще исследование 2012 года установило, что "использование смартфона во время вождения более опасно, чем водить с разрешенным уровнем алкоголя в крови или под воздействием марихуаны"

Опрос показал, что случаи, когда водители за рулем смотрят видео, возросло на 13 процентов среди 18–24-летних и на 15 процентов среди 25–32-летних. Возросли также показатели использования интернета за рулем: на 27 процентов – у 18–24-летних и на 34 процентов – среди 25–34-летних.