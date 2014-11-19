Феномен дежавю: ясновидение или психическое расстройство

"Нераскрытые тайны": Тайна дежавю

Случалось ли с вами что-то подобное: внезапно вы начинаете узнавать интерьеры, в которых никогда не были, лица людей, которые видите впервые, или появляется смутное предвидение, что произойдет в следующую минуту, потому что все это с вами уже случалось? Но только вспомнить, когда именно и при каких обстоятельствах эти люди, места и события были в вашей жизни, никак не выходит.

Так дает о себе знать дежавю – одна из самых странных, неуправляемых и неисследованных способностей человека. Телеканал "Москва Доверие" решил разобраться с этим явлением.

Где я это видел?

Многие из нас хотя бы раз в жизни испытывали на себе феномен дежавю. Что это? Элемент ясновидения, напоминания о прошлых жизнях, будущее, которое нам кто-то показывает? Загадочный феномен завораживает исследователей из самых разных областей науки уже много десятков лет. И у каждого из них свой взгляд. Но первой изучать дежавю начала психология.

В конце XIX века французский психолог Эмиль Буарак в своей работе впервые использовал красивый термин "дежавю", который переводится с французского как "уже виденное". Конечно, люди испытывали дежавю и раньше, но не считали его отдельным феноменом психики.

Современники психолога не придавали значения открытию коллеги, и долгое время дежавю никого не интересовало. Ведь поймать тот момент, когда оно возникает, и тем более научно исследовать его долгое время было просто невозможно.

"Дежавю – это сложно изучаемое явление, феномен, потому что он прежде всего касается мира чувств человека и мира его ощущений. Это то, что мы реально наблюдать не можем. Мы не знаем, как протекает этот процесс внутри человека", - утверждает заведующая кафедрой общей и клинической психологии института им. Дашковой, кандидат психологических наук, доцент Екатерина Мордас.

Чем менее исследовано явление, тем плотнее оно окутано облаком невероятных предположений и мистических объяснений. И хотя ученые знают о механизмах дежавю немного больше, чем 100 лет назад, этот феномен продолжает вызывать невероятные гипотезы.

К примеру, с точки зрения некоторых исследователей, дежавю – следствие реинкарнации. Нам кажется знакомым то, что мы действительно испытывали или видели, правда, не в этой жизни. Каким бы невероятным это ни казалось, представители разных областей науки в разное время рассматривали эту версию и даже пытались ее обосновать.

"Дело в том, что гипотеза о реинкарнации действительно существует. В каждой жизни остаются какие-то наши локальные мысли, локальное сознание, поэтому мы сегодняшние можем поговорить с нашим локальным сознанием, которое жило в предыдущей жизни. Мы всегда можем обратить свой взор в прошлые жизни, причем не только когда мы были людьми, а когда мы могли быть кем угодно другим", - рассказывает исследователь феномена дежавю Алексей Полянский.

Впервые об этом уверенно заявил швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг. Для достоверности знаменитый ученик Фрейда переименовал реинкарнацию в генетическую память, придав объяснению феномена дежавю научности.

Исследователь был очарован этой притягательной теорией. Дело в том, что однажды он сам испытал очень яркую вспышку дежавю. Ученый рассказывал, как увидел картину XVIII века с изображением врача. Картина ему была не знакома, но он тут же узнал пряжки на ботинках доктора. Юнг настолько подробно мог представить себе эту деталь, что пришел к выводу, что сам когда-то носил эти ботинки. До конца жизни видный ученый верил в реинкарнацию человека и в то, что в прошлой своей жизни он также был врачом.

"Юнг приводит пример в своей книге "Синхронистичность": одному человеку приснился сон, что где-то на Маурити произошло извержение вулкана, и он во сне пытался дозвониться в Париж правительству, чтобы оно оказало помощь. Проснувшись, он прочитал в газете, что это произошло. Это вообще трудно как-нибудь объяснить, это все из области мифологии, потому что не объясняется", - говорит декан философского факультета РГТУ, доктор философских наук, профессор Валерий Губин.

В теорию Юнга о реинкарнации, которая могла бы объяснить явление дежавю, поверили и наши современники. Среди них Мадонна, Тина Тернер, Киану Ривз, Шон Коннери. Все они не раз испытывали дежавю. По их словам, им казалось невероятно знакомым то, что было создано или происходило сотни лет назад. К примеру, Мадонна уверена, что в прошлой жизни прислуживала последнему маньчжурскому императору.

К этому заключению певица пришла после посещения императорского дворца в Пекине, где ее охватило ощущение дежавю. А вот Тина Тернер после поездки в страну фараонов объявила, что в одном из прошлых своих воплощений была известной египетской царицей Хатшепсут.

Вселенная бесконечна

Еще одна гипотеза, близкая по сути к идеи реинкарнации и идеи генетической памяти, – гипотеза о цикличном перерождении нашей Вселенной. В соответствии с ней мы все уже не раз проживали какие-то моменты истории и будем продолжать переживать их вновь и вновь.

"Наша Вселенная проживает не один цикл, а несколько циклов. Соответственно, эти циклы могут повторяться либо видоизменяться. Если циклы повторяются, тогда мы можем вспомнить те события, которые были прошлом, – циклы жизни Вселенной. В этом случае феномен "дежавю" может быть рассмотрен как некий знак того, что мы либо повторяем те события прошлого цикла, которые привели нас к тому, что нам пришлось откатиться назад, либо вспоминаем какие-то те события прошлого цикла, которые уже с нами случались. Тогда мы их воспринимаем как само собой разумеющееся", - рассказывает Алексей Полянский.

Этой гипотезы придерживаются чаще всего представители парапсихологии – околонаучной дисциплины, которая изучает все, что официальная наука отметает как мистическое и необъяснимое. Материалисты же пытаются дать вспышкам дежавю более логичное объяснение. Зигмунд Фрейд, к примеру, предполагал, что это явление связано с сюжетами забытых снов.

С отцом психоанализа согласны современные исследователи снов и механизмов их запоминания. Дело в том, что чаще всего нам снятся истории и ситуации из нашей повседневной жизни.

"Предположим, такая ситуация: мы работаем над каким-то проектом. Предположим, мы архитекторы и чертим здание на бумаге. Нам нужно сдавать свой проект начальнику. И чем дольше мы работаем, тем больше вероятность того, что нам это приснится. И это действительно нам снится, потому что фактически все, что мы видим внутри сновидений, есть обработка данных, которые были получены нами за какое-то прошедшее время, за сегодняшний день", - утверждает исследователь сновидений Олард Диксон.

Пока мы спим, наш мозг будет прорабатывать всевозможные варианты будущего, связанные с тем, что нас волнует. Каждый вариант – отдельное сновидение. Проблема лишь в том, что мы редко запоминаем свои сны. Кому-то в память врезаются несколько эпизодов особо яркого сновидения. Другие вообще ничего наутро не могут вспомнить. И уж совсем редко мы помним сюжет сна в деталях.

"Когда мы пробуждаемся и помним об этом сновидении и идем сдавать этот проект, как правило будет все точно так же, как было внутри сновидения. У нас возникает такое ощущение, что нам приснился пророческий сон, или вещий сон. Но это только тогда, когда мы его помним", - рассказывает Олард Диксон.

Однако некоторые исследователи считают, что, даже если вспомнить сны не получается, их сюжеты хранятся где-то в закоулках нашей памяти и иногда вспыхивают яркими воспоминаниями, которые мы и называем дежавю.

"Поскольку мы не помним, что этот материал нам снился, потому что мы его забыли, возникает такое ощущение, что с нами уже когда-то происходила та же самая ситуация. Человек говорит, отвечает теми же фразами, и помещение, в котором мы находимся, точно такое же - возникает эффект дежавю. Конечно же, не любое проявление дежавю можно объяснить именно с помощью сновидений, но большую часть из них можно объяснить именно так", - говорит Олард Диксон.

Сбой памяти

Гипотеза о забытых сновидениях поддерживается многими исследователями. С точки зрения науки она достаточно реалистична. Но это лишь один из случаев сбоев в работе памяти. Именно к патологиям в ее функционировании ученые часто относят возникновение феномена дежавю.

"Механизм памяти, вообще проблема памяти – это очень обширная область, до конца не исследованная, не изученная, хотя многое уже известно. И вот известны некоторые принципиальные моменты, а именно: то, что память бывает кратковременная и долговременная соответственно. Кратковременная память присутствует в виде нервных импульсов и их циркуляции в различных структурах мозга. Но затем, если это какая-то важная информация или часто встречающаяся, она обычно переходит в долговременную память", - руководитель лаборатории возрастной физиологии мозга Научного центра РАМН, доктор биологических наук Виталий Фокин.

В кратковременной памяти информация хранится от секунды до нескольких минут. Ее объем сильно ограничен – по последним данным, от 7 до 9 элементов, не больше. То есть все, на что мы обращаем внимание, моментально попадает в кратковременную память.

Для наглядности ее можно сравнить с оперативной памятью компьютера, ведь она функционирует примерно так же. В течение всего дня она активно работает, участвуя во множестве мелких процессов, и стирается после отключения. Вся же остальная информация, которой мы пользуемся постоянно в течение жизни, хранится в долговременной памяти.

"Мы хорошо запоминаем только то, что нам нужно, то, что мы всегда повторяем. Вот почему мы так запоминаем наше имя? Потому что мы откликаемся на него, произносим его и так далее. С самого детства. А вот имена наших не очень близких родственников можно даже и забыть, потому что мы редко их видим, они нам редко актуальны", - говорит Виталий Фокин.

Представьте такую ситуацию: вы отправляетесь на экскурсию по Марсовому полю в Санкт-Петербурге. Кратковременная память начинает обрабатывать окружающие вас элементы и эмоции. Часть из них останется в долговременной памяти, например, кованая решетка ограды, свободное пространство, дождливая погода, меланхоличное настроение и яркий зонтик прохожего.

Через несколько лет вы отправляетесь в Париж впервые в жизни. При посещении Монмартра вас охватывает дежавю. Вы почти уверены, что здесь уже бывали. На самом деле это не так. Просто вы увидели те самые элементы, которые встречались вам на Марсовом поле. В городе влюбленных льет дождь, а мимо только что пробежала мадемуазель с ярким зонтиком. И вуа-ля: ваш мозг сложил узнанные элементы в знакомую картинку, и вы стоите, пораженные ярчайшей вспышкой дежавю.

Согласно последним исследованиям, за передачу информации из кратковременной памяти в долговременную отвечает гиппокамп – небольшой участок головного мозга, назначение и зоны ответственности которого были открыты учеными совсем недавно.

Раньше считалось, что он отвечает только за обоняние. Но сегодня известно, что еще и за ориентацию в пространстве, эмоции человека и закрепление воспоминания. Мы почти никогда не обращаем внимания на то, каким образом запоминается та или иная информация.

И уж точно мало кто из нас представляет, насколько сложный процесс происходит в нашем мозге ежесекундно при восприятии и запоминании чего-то нового и сравнении его с уже существующим в долговременной памяти. Именно сбой между сравнением нового из кратковременной памяти с уже виденным из долговременной может привести к возникновению дежавю.

"Для того чтобы она перешла в долговременную память, ее нужно записать на некотором материальном носителе (так же, как это и делается, например, в компьютере). И вот в качестве материального носителя выступает белок, который находится внутри клетки, внутри нейронов", - рассказывает Виталий Фокин.

Этот белок ученые называют белком "арк" или белком памяти. Именно он заставляет нашу память работать правильно, отвечает за то, чтобы мозг не перегревался и не давал сбоев во время запоминания чего-то нового. Если же белок синтезируется в недостаточном количестве, мозг хуже и медленнее обрабатывает новую информацию, а иногда может и ошибаться, принимая что-то новое за уже когда-то виденное.

Травма головы

Еще одной причиной, которая, по мнению медиков, может вызывать дежавю – травма одного из полушарий мозга.

"Два наших известных ученых (фамилии Доброхотова и Брагина) показали такую интересную вещь: в левом полушарии у человека хранится память, и человек воспринимает ситуацию, которая происходит сейчас и будет происходить в некотором будущем, а в правом полушарии находится информация, которая связана с прошлым. И поэтому при разных поражениях мозга выпадает либо восприятие настоящего, либо некоторые моменты прошлого", - говорит Фокин.

Чтобы одно из полушарий мозга дало сбой, совершенно не обязательно его как-то физически травмировать. Достаточно сильной стрессовой ситуации, и вот уже наш бортовой компьютер начинает путать новое с уже виденным.

"Помните, мы с вами уже говорили, что именно в правом полушарии находятся воспоминания прошлого? Теперь что происходит при стрессе? Тормозится левое полушарие, которое воспринимает актуальную информацию, и активным становится правое полушарие. Теперь давайте представим себе какой-нибудь сильный стресс и на какое-то мгновение у него в силу того, что правое полушарие становится очень активным, человек воспринимает настоящее как прошлое. Потом все это проходит, явление тоже исчезает. Но это один из возможных механизмов дежавю - восприятие актуального как восприятие прошлого", - утверждает Виталий Фокин.

Такие неполадки в работе мозга при стрессе могут случиться с каждым. Ученые выделяют два особо активных периода, когда люди чаще всего испытывают такие скачки памяти: подростковый (15-19 лет) и средний возраст (30-35 лет).

Многие исследователи воспринимают дежавю именно как реакцию организма на стресс и не видят в этом явлении ничего страшного. Но только не психиатры. С их точки зрения дежавю – предвестник серьезных психических проблем.

"Дело в том, что некоторые исследователи, клиницисты считают дежавю патологией памяти. Но есть большая часть исследователей, которые считают, что к феноменологии памяти, к дисмнестическим нарушениям дежавю отношения не имеет. Это феномен, который скорее ближе дереализации, деперсонализации, с которым мы тоже часто имеем дело и которые тоже возникают при патологии височных отделов мозга, при эпилепсии, в частности, иногда при шизофрении и так далее и тому подобное", - рассказывает руководитель отдела экзогенно-органических расстройств и эпилепсии Московского НИИ психиатрии Владимир Калинин.

Долгое время изучение феномена тормозилось, потому что ученые были уверены: вызвать дежавю в лабораторных условиях невозможно. Пока в 1955 году канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд не совершил прорыв в этой области.

Как и большинство революционных открытий, оно произошло случайно. Пенфилд посвятил большую часть своей научной деятельности эпилепсии, и именно за изучением своих пациентов ученому впервые в истории удалось вызвать дежавю искусственным образом.

"Он оперировал как раз больных с эпилепсией и стимулировал области мозга небольшими электрическими разрядами. И в некоторых случаях пациенты говорили о том, какие картинки они видят перед собой", - говорит Виталий Фокин.

Многие пациенты Пенфилда после подобной стимуляции рассказывали о пережитых в эти моменты случаях дежавю. С тех пор психиатры рассматривают этот феномен как патологию.

"По литературным данным, дежавю испытывает от 30 до 96% населения. Но здесь надо учитывать, насколько здоровым было население, не страдало ли это население той или иной неврологической или психической патологией. На мой взгляд, этот уровень несколько завышен. Конечно, мы в своей работе видим это более часто, но мы работаем с больными людьми. В клинике нервных и психических заболеваний это действительно довольно частый феномен. Хотя полагают, что и здоровое население может испытывать подобное переживание", - считает Владимир Калинин.

Обычная патология

Оказывается, этот необычный феномен, который так интригует каждого, кто его пережил, с точки зрения медиков не что иное, как серьезный симптом, который можно исследовать. К такому заключению пришел еще Аристотель. Древнегреческий философ был уверен, что никакая другая причина, кроме зарождающейся душевной болезни, дежавю не объясняет.

После экспериментов Пенфилда эту версию приняли большинство психиатров во всем мире. Увы, как бы нам ни хотелось приписать себе способности ясновидения или сверхчувствительную интуицию, психиатры утверждают: повторяющиеся дежавю говорят лишь о психической патологии и ни о чем другом.

"Здесь легко, казалось бы, именно объяснить его с точки зрения какого-то озарения, предвосхищения событий, пророчества. Но это, согласитесь, не научное объяснение. Дежавю – это всегда признак очень такой подозрительный в плане патологии нервно-психической. Это признак, который, в частности, может быть при особых формах, припарциальной эпилепсии, которой подлежит контролю этих больных. Субъектов с такой симптоматикой, безусловно, надо обследовать более подробно, применять дополнительные методы исследования, чтобы выявить или исключить соответствующую патологию", - утверждает Владимир Калинин.

Психиатров тревожит и то, что дежавю сопровождается явлениями, которые возникают при других серьезных психических расстройствах. Мы словно теряем связь с окружающей нас действительностью и не можем отличить явь от игр разума. Правда, в случаях с дежавю длится это всего несколько секунд.

"Когда мы наблюдаем внешний мир, окружающую среду, мы часто не осознаем, насколько она нам кажется естественной, обычной. При дереализации у субъектов возникает ощущение неестественности, необычности нереальности ситуации. Мир как бы утрачивает свою привычную, естественную, реальную окраску, значение, и сам субъект (больной) это осознает. Это вот есть дереализация. Обычно говорят, что вот нет такого чувства телесности в окружающих красках. Больные разграничивают краски, идентифицируют те или иные цвета, но они как бы поблекли, и больные сами говорят, что уже нет уверенности, нет ощущения реальности происходящего. В этой связи дежавю очень близок к дереализации и к дереализационным расстройствам", - рассказывает Калинин.

Казалось бы, медики рассуждают вполне логично, а их предположения по большей части экспериментально подтверждены. Но, несмотря на это, психиатры признают, что мы еще очень многого не знаем о дежавю и точно ответить на вопрос: "Что же это такое и о чем говорит?" пока нельзя.

"В этом-то, наверное, и вся проблема, что дежавю остается недостаточно изученным феноменом в силу трудности объективизации этого явления. В других разделах медицины все проще: артериальное давление можно измерить, уровень сахара тоже можно измерить. Можно измерить частоту сердечных сокращений. Это будут объективные методы. Мы имеем в лучшем случае электроэнцефалографию, но прямых корреляций между электроэнцефалографической кривой (биоэлектрической активностью) и психическими феноменами прямых причинно-следственных корреляций нет. Проблема в этом", - говорит Владимир Калинин.

Философия дежавю

Иначе феномен дежавю видят представители другой научной области – философии. С их точки зрения, дежавю не только не патология, а даже наоборот, проявление пытливого творческого ума человека.

"Я думаю, что здесь есть и глубокие метафизические аспекты. Это очень интересное явление, которое тесно связано с творческой работой сознания", - рассказывает Валерий Губин.

Философы уверены: потому всех нас так и интригует это загадочное явление, что оно с одной стороны окутано тайной и будто приоткрывает завесу в мир чего-то неизведанного, необъяснимого, а с другой – посещает практически каждого из нас. И в эти моменты мы становимся особенными, наделенными какими-то сверхъестественными способностями. Особенно подробно феномен дежавю изучал французский философ Анри Бергсон.

"Бергсон говорил так, что: откуда появляется дежавю? Наше сознание – непрерывный поток. Непрерывный. Ни на секунду не останавливающийся. Допустим (он приводит пример), вы слушаете поэта, читающего свое стихотворение, и находитесь в напряженном внимании. Но стоит вам чуть-чуть ослабить внимание, остановиться, и распадается эта связь, ткань этого стихотворения. Вы слышите просто: "бу-бу-бубу-бу-бу". И больше ничего. Никогда не останавливается сознание, но все-таки бывают моменты, очень странные моменты (может, ничего странного в этом и нет), когда я впервые открываю какой-то вид…передо мной открывается вид прекрасный…с горы я смотрю…на эту долину, ландшафты, то сознание как бы вот останавливается на секунду, на 2 секунды. Может, на несколько секунд останавливается, и я стою в недоумении: то ли мне это чудится, то ли нет. И в это время возникает дежавю, потому что моя память настигает мое настоящее переживание. Так бы она его не достигло. А тут я остановился, стою, и моя память настигает меня, и мне кажется, что я это все уже видел", - объясняет Валерий Губин.

Правда, философия изучает в основном те случаи дежавю, которые касаются каких-то вечных ценностей: непреходящей красоты природы, чего-то вечного, что можно созерцать и что всегда хочется запечатлеть в памяти, на холсте, в стихах или танце.

"Мне представляется, что на самом деле оно все время присутствует - у каждого человека в каждом взгляде, в каждом восприятии. Но оно настолько быстро, моментально проходит, что мы не успеваем его замечать. А иногда оно затягивается. Похожим образом Бергсон говорит: "Я вызвал явление, стою – передо мной ландшафт, и мое сознание застывает". И тут его настигает память. То есть дежавю – это не то, что сейчас пришло и исчезло. Дежавю оперирует к тому, что было всегда.

Оно остановилось – и это непроходящее состояние может длиться довольно долго. Но в обычном состоянии оно исчезает сразу - 2-3 секунды, когда нам мерещится что-то, что уже было, и тут же проходит", - утверждает Валерий Губин.

Петля времени

Для объяснения более приземленных будничных случаев возникновения дежавю у философов есть еще одна гипотеза, которая связана с нашим восприятием течения времени. Мы привыкли думать, что время линейно. То, что прошло, уже в прошлом. То, что происходит сейчас, – настоящее, а то, что будет, – в будущем. Но это не совсем так. Практически любое событие может одновременно быть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

"Когда я что-то говорю, то то, что я уже сказал, и это отзвучавшее каким-то образом все равно звучит в вашей голове. А то, что я хочу сказать, вы уже как будто знаете. Так же, как когда я слушаю музыку, то ноты, которые должны звучать, каким-то образом уже звучат, я их чувствую, а те, что отзвучали – как эхо в моей голове еще звучат. Получается, что мы слышим мелодию. Это говорит о том, что никогда не бывает восприятия настоящего в чистом виде, а всегда оно связано с прошлым и с будущим", - рассказывает Губин.

Каким бы странным и непривычным ни казалось такое объяснение, гипотеза о сбое восприятия течения времени – одна из самых популярных среди исследователей феномена дежавю. Попытки приоткрыть завесу тайны предпринимают представители такой точной науки, как физика.

С точки зрения некоторых из них, настоящее, прошлое и будущее существуют не линейно, как мы привыкли об этом думать, а одновременно, то есть время многослойно. И так же реально, как и пространство.

К примеру, вы находитесь перед экраном телевизора. Но это не значит, что Париж, дно Атлантического океана или поверхность Марса перестают существовать, хотя мы не можем увидеть их мгновенно, невооруженным взглядом. Что-то похожее происходит и со временем. Мы живем здесь и сейчас, но одновременно в прошлом и будущем. И все события, которые произошли или произойдут в этих временных измерениях.

Последователи этой концепции считают, что дежавю возникает в результате сбоя 4-го измерения, времени: случайно считывается не предназначенная для нас информация о ближайшем будущем. По другой версии, мы живем в одной из сотен возможных реальностей.





Каждую секунду, делая тот или иной выбор, мы порождаем очередную реальность. Скажем, если вы решили сегодня надеть красный пиджак, то попадаете именно в ту реальность, в которой проживете этот день в красном пиджаке, а не в сером плаще, например.

"Наше будущее – оно не одно, оно многовероятно. То есть существуют вероятности будущего, которые каждую секунду рождаются в неограниченных количествах. И существуют те линии будущего, которые наиболее приемлемы для нас сегодняшних, но параллельно, рядом с ними проистекают следующие линии, которые могут нести в себе какие-то изменения, то есть элементы того, что мы можем предпринять, если мы изменимся, если мы захотим измениться. Соответственно, когда некоторые линии будущего сливаются в одну точку, может возникать наложение линий будущего друг на друга, и вследствие этого мы можем это почувствовать", - утверждает Алексей Полянский.

То, что в работах физиков звучит, как законченная теория, основанная на взаимодействии квантовых частиц, в объяснении парапсихологов приобретает более размытое очертание. С их точки зрения, дежавю рождается, когда несколько вероятных реальностей вдруг пересекаются в одной точке.

Скажем, вы могли сегодня надеть красный пиджак и отправиться за хлебом, встретив по дороге черного кота, который перебежал вам дорогу, когда вы направлялись к автомобилю. Или вы надели серый плащ и отправились к другу на чай, то есть попали в иную альтернативную реальность.

Но в момент, когда вы шли к автомобилю, дорогу вам все же перебежал черный кот. Линии двух вероятных реальностей на несколько секунд пересеклись в этой точке, и ваше сознание озарилось вспышкой дежавю.

Метод гипноза

Сегодня к изучению дежавю подключились и гипнологи. Несколько лет назад аспирант Британского института психологических наук университета Лидса воссоздал дежавю в лаборатории. На этот раз ученые использовали не электростимуляцию мозга, а гипноз.

Волонтерам показали 24 слова. Затем испытуемых ввели в транс. Под гипнозом им внушили, что, когда они увидят слова, помещенные в красную рамку, они решат, что слова эти они уже где-то видели, но где и когда конкретно – вспомнить не смогут. Проще говоря, у них должен возникнуть эффект дежавю. Если же им покажут слова в зеленых рамках, они их воспримут как те самые, которые увидели перед началом эксперимента.

Невероятно, но эксперимент прошел успешно. Испытуемые действительно испытывали дежавю при виде слов в красных рамках. А раз ученые смогли воссоздать дежавю в лаборатории, значит, дело за малым: изучить его механизмы и последствия для здорового организма.

Пока ученые изучают дежавю с помощью гипноза, мечтатели о мире науки парапсихологи пытаются объяснить его воздействием гипноза.

"Если, допустим, мы решаем какую-то задачу и подошли близко к ее решению, кому-то это может не понравиться. Соответственно, человек, обладающий возможностью вмешаться в дела человека, может задать вектор направления движения человека таким образом, чтобы он изменил свои действия в ту сторону, которая будет далека от решения этой задачи, которой человек нашел выход. Соответственно, человек попадает в определенный вектор, по которому он начинает идти. Не может ничего сделать, просто он совершает необходимые действия, которые его приводят к тому, что он уходит от поставленной задачи", - говорит Алексей Полянский.

Проще говоря, человек подвергается гипнозу и автоматически подсознательно следует внушению, сделанному во время сеанса. Своеобразной картинкой результата события, которого нужно достичь, уже заложено в его подсознании гипнологом.

Когда это происходит, возникает феномен дежавю. Ситуация, заложенная под гипнозом, совпала с реальностью. Конечно, такое объяснение вряд ли удовлетворит представителей официальной науки, зато очень понравится поклонникам мистики, эзотерики и теории заговоров.

"Я не гипнолог, не психотерапевт, поэтому мне трудно судить. Я смотрю на феноменологию дежавю с таких материалистических более, физиологических позиций. Вот скажем, работа Пенфилда – тут уже классика. Тут никаких сомнений нет, что феномен имеет вполне материальный субстрат, воздействуя на который, мы можем его получить. В отношении гипноза – тут много таких спекуляций, и поэтому я не берусь судить о том, насколько правомерно объяснение и изучение этого феномена с позиции именно гипноза. Дело в том, что гипноз - это особое состояние, которое пока до конца еще не понято исследователями. Поэтому объяснять что-то неизвестное через другое неизвестное, согласитесь, это не совсем верно", - считает Владимир Калинин.

Пока общепринятого объяснения феномену дежавю все еще нет. А многие и вовсе отказываются в него верить. Часто они объясняют дежавю обычной забывчивостью. Представьте: в квартире друзей вы рассматриваете их семейные фотографии. Через год вас при новом знакомстве посещает дежавю, но на самом деле никакой мистики тут нет: вы действительно видели этого человека тогда, мельком, на фотографиях в гостях у друзей.

"Есть такое явление – фрагментация памяти, когда то или иное лицо или какое-то событие отключено от фона, то есть само явление знакомо, а фон, на котором оно происходило, не знаком. Тогда действительно, если вы видите человека, вы понимаете, что вы его знаете, но контекста, в котором вы его знаете, вы не помните. Это тоже можно интерпретировать, как явление дежавю", - рассказывает Виталий Фокин.

Несколько лет назад в интернете обсуждался любопытный случай: житель США описывал очень яркое дежавю во время семейной экскурсии в форт Ларами – очень важный для американской истории архитектурный памятник. Мужчина готов был поклясться, что никогда раньше там не бывал.

Однако ощущение дежавю не покидало его: он предсказывал расположение дверей и внутренних помещений форта, еще не войдя в него. К финалу экскурсии мужчина был практически уверен в своих внезапно открывшихся сверхъестественных способностях.

Но его карьере ясновидца все же не суждено было сбыться. Загадку странного поведения главы семейства раскрыло случайное посещение сувенирного магазина форта Ларами. Здесь герой истории увидел книгу, которую прочел несколько лет назад, о событиях, которые происходили в этом самом форте.

Автор потратил немало времени, детально описывая интерьеры и окрестности, а читатель, видимо, обладал завидной памятью и отличным пространственным воображением. Не зайди он в этот магазин, одним человеком со сверхспособностями на земле стало бы больше, а ученые ломали бы голову над разгадкой внезапно посетившего его озарения. Мы просто забываем, что что-то видели, слышали или читали.

"Это имеет смысл. В принципе, вот такое объяснение было предложено в свое время англоязычным исследователем Эдвардом Титченером, который считал, что при феномене дежавю когда-то имело место неосознанное подсознательное неполное восприятие объекта или ситуации. При этом полной целостной картины в мозгу не возникло.

Но мозг зафиксировал вот этот фрагментарный участок. И потом, спустя какое-то время, когда субъект попадает в аналогичную ситуацию, происходит именно феномен дежавю, потому что оживляются застарелые следы событий. Но эта точка зрения имеет право быть, она вполне материалистична", - говорит Владимир Калинин.

Многогранность феномена

Феномен дежавю притягателен не только тем, что дает нам надежду на присутствие в нашей размеренной жизни чего-то мистического, необъяснимого. Он интересен своей многогранностью.

"Полагаю, что дежавю - это сбой функционирования определенной области мозга, потому что все равно здесь сознание. Оно работает в условиях, когда функционирует хорошо мозг. И если мы обратимся к элементарным определениям, что есть психика, то психика – это свойство высокоорганизованной материи мозга отражать объективную реальность посредством ощущения, восприятия, памяти и прочего, прочего. И эмоциональных процессов в целом. Тут получается, что происходит сбой в связи. А с другой стороны, наверное, бессознательное тоже имеет место быть, поскольку оно безгранично, неуправляемо, удивительно по своей природе, как и сам этот феномен", - утверждает Екатерина Модрас.

Хотя во многом исследователи феномена расходятся, в одном они солидарны: дежавю – это не случайность, это повод остановиться и задуматься. Медики констатируют чрезвычайную стрессовую ситуацию, а то и вовсе психическую патологию.

"В принципе, если не патология, то предпатология или, скажем, какая-то скрытая нераспознанная аномалия. Потому что феномен дежавю связывают с патологией гиппокампальных структур. Гиппокамп очень уязвим к стрессовым воздействиям в том плане, что в процессе длительных стрессовых ситуаций (неважно, каких, будь то депрессия, длительное тревожное состояние, напряженная психическая деятельность) возникает повышенный уровень карцезола (так называемый гиперкарцезол – гормон коры надпочечников). И гиперкарцезолимея повреждает гиппокамп, объем, масса гиппокампа снижается. За счет этого могут возникать и феномены типа дежавю", - объясняет Владимир Калинин.

Парапсихологи и психоаналитики советуют погрузиться в сам анализ и понять, тем ли путем мы следуем.

"Феномен дежавю не совсем прост. Дело в том, что он еще до конца не объяснен. Он сложен. И в будущем предстоит его изучать и изучать. Но уже сегодня можно сказать следующее: что все, что связано с этим феноменом, очень важно для каждого человека. Когда этот феномен происходит – стоит на это обратить внимание. Этот феномен говорит о том, что случился какой-то знак, какое-то событие в жизни человека очень важное. Человек должен задуматься об этом, посмотреть в свое прошлое, посмотреть в свое настоящее и в свое будущее с целью разобраться, почему с ним произошло это событие. Обратить на это внимание и очень хорошо подумать о том, как ему предстоит дальше жить, как он жил до этого и что с ним происходит сейчас", - считает Алексей Полянский.

Философы настаивают в эти моменты обращаться к своему творческому началу и немедленно творить.

"На самом деле, если глубже заняться этим феноменом, то это не просто какие-то сумасшествия, всплески сознания, а это условие вообще функционирования сознания, условия всякого творчества. Видеть мир остановившимся, существующим всегда и обозначает творить - одно из условий, причин какого-то творческого озарения", - говорит Валерий Губин.

По всей видимости, самые серьезные открытия в области изучения загадочного феномена дежавю еще впереди. По крайней мере, ученые всего мира и всех областей науки уверяют, что их исследования в самом разгаре.