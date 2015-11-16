Ученые выяснили, где живут самые нечестные люди

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Британские ученые выяснили, что регион проживания человека влияет на уровень его честности, пишут "Дни.Ру".

Согласно результатам одного из исследований, которое проводили ученые из университета Восточной Англии, наиболее честными являются жители Японии и Греции.

Участниками эксперимента стали полторы тысячи человек со всего мира. Исследование проводилось в форме онлайн-опроса.

Для более объективных результатов ученые выбрали 15 государств разных размеров из разных регионов планеты. Среди них: Россия, США, Аргентина, Бразилия, Дания, Турция, Швейцария, ЮАР, Южная Корея, Япония, Греция, Индия, Китай, Португалия и Великобритания.

Сначала испытуемые должны были пройти тест на честность с подбрасыванием монеты. Участники эксперимента должны были за вознаграждение в несколько долларов ответить, что выпал "орел", вне зависимости от того, что выпало на самом деле. Затем нужно было за вознаграждение угадать музыкальную мелодию, не пытаясь найти подсказку в интернете.

Самыми честными в результате второго эксперимента оказались граждане Японии. При этом японцы достаточно часто жульничали в ходе первого теста.

В эксперименте с монетой самый высокий уровень честности показали греки.