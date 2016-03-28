Российско-арабскую БМП испытают в следующем году

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Уралвагонзавод и арабская Emirates Defense Technologies в 2017 году проведут испытания боевой машины пехоты Enigma, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на топ-менеджера УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Игоря Куликова.

По его словам, российская сторона в совместном проекте отвечает за установку на шасси, разработанное в ОАЭ, необитаемого боевого модуля "Байкал". Ранее машина называлась "Атом".

Проект был представлен на выставке Russian Arms Expo-2013 в Нижнем Тагиле. Тогда партнером России в этой разработке выступала "Renault Defense", но позже французская компания покинула проект и на ее место встали ОАЭ.

Ожидается, что БМП получит вкупе с необитаемым модулем 57-мм орудие. Такие же "Байкалы" хотят поставить на боевые машины, которые разрабатываются на базе Т-72 и Т-90.