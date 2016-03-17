В России испытывают гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон"

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и инофрмации Минобороны

Минобороны начало первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования, сообщает МИА "Россия сегодня".

Пока ракеты запускают с наземного комплекса, но ожидается, что их получат атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски", разработкой которых занимается конструкторское бюро "Малахит" – автор первой советской атомной субмарины

Ожидается, что скорость ракеты составит порядка 5-6 махов, или скоростей звука (последняя российская разработка – ракета "Калибр" – может лететь со скоростью до 3 Махов).

Добавим, что серийный выпуск подводных лодок 5-го поколения, в числе которых и будет "Хаски", начнется в России после 2030 года.