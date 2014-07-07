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Оборона

07 июля 2014, 11:25

Россия успешно испытала противоракету для комплекса С-500

испытания оборона ракеты ПВО

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские военные успешно испытали противоракету дальнего перехвата для перспективного комплекса С-500, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным сотрудника военно-промышленного комплекса, новая ракета выполнила все задачи, поставленные в рамках мероприятия.

Добавим, что сейчас на вооружении состоит комплекс С-400 "Триумф", и С-500 должен будет его заменить. Подробнее о технике, защищающей московское небо, можно прочитать здесь.

Зенитно-ракетная система С-500

ЗРК С-500 – перспективный российский зенитно-ракетный комплекс. Его основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет.

Может уничтожать гиперзвуковые крылатых ракеты, самолеты и беспилотники, причем как обычные высотные, так и типа "waverider" (гиперзвуковые ракеты со скоростью 5 Махов и выше).

Также в список целей ЗРК входят низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, запускаемые с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

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