Секреты успеха от ОМОНа: как пройти трассу "Гонки героев"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
28 февраля в столице прошла очередная "Гонка героев" – соревнования по прохождению препятствий на время. В турнире приняла участие команда от столичного ОМОНа, занявшая по итогам второе место.
Корреспонденты m24.ru прошли почти всю трассу с бойцами полицейского спецназа и узнали их секреты мастерства.
Сплоченность
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Каждый член команды должен чувствовать плечо товарища, "Гонка героев" – это не индивидуальный турнир, а командный, где один за всех и все за одного.
Чувство локтя
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Без взаимной поддержки не видать призового места – на некоторых участках трассы одни бойцы помогали другим, что и помогло быстрее пройти испытание.
Единый дух
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Не секрет, что спецназовцы воспитываются так, что действуют как единый организм. Например, на испытании с приседанием – где вся команда должна одновременно присесть с бревном и встать - это помогло.
Стойкость и выносливость
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Бойцы отряда особого назначения должны быть быстрее и сильнее противника, для чего они постоянно тренируются, вырабатывая выносливость. Судите сами – там, где все участники останавливались попить воды, ОМОН просто пробежал мимо. А после финиша они не повалились на снег, а начали перешучиваться "И это все? А я-то думал…".
Тактика
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Как ОМОНу помогла тактика, хорошо видно тут: на испытании, где нужно было нести "раненого", члены команды несли не самого легкого (что кажется логичным), а самого уставшего, иначе бы он тормозил всю команду.
Готовность к взаимовыручке
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Когда бойцы подходили к очередному препятствию, ни у кого не было вопросов – кто что делает или "а почему именно я должен его подсаживать на стену".
Нет службы без дружбы
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Войсковое товарищество – это одна из боевых традиций, она берет начало чуть ли не со времен "Слова о полку Игореве". Какая тут гонка и тем более спецоперация, если ты поссорился с напарником?
Воля к победе
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Последнее, но от этого не менее важное – без воли к победе никуда, уж как ни крути. Зачем проходить серию тяжелых испытаний, если не хочешь победить?