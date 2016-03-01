01 марта 2016, 14:18

Спорт

Секреты успеха от ОМОНа: как пройти трассу "Гонки героев"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

28 февраля в столице прошла очередная "Гонка героев" – соревнования по прохождению препятствий на время. В турнире приняла участие команда от столичного ОМОНа, занявшая по итогам второе место.

Корреспонденты m24.ru прошли почти всю трассу с бойцами полицейского спецназа и узнали их секреты мастерства.

Сплоченность

Каждый член команды должен чувствовать плечо товарища, "Гонка героев" – это не индивидуальный турнир, а командный, где один за всех и все за одного.

Чувство локтя

Без взаимной поддержки не видать призового места – на некоторых участках трассы одни бойцы помогали другим, что и помогло быстрее пройти испытание.

Единый дух

Не секрет, что спецназовцы воспитываются так, что действуют как единый организм. Например, на испытании с приседанием – где вся команда должна одновременно присесть с бревном и встать - это помогло.

Стойкость и выносливость

Бойцы отряда особого назначения должны быть быстрее и сильнее противника, для чего они постоянно тренируются, вырабатывая выносливость. Судите сами – там, где все участники останавливались попить воды, ОМОН просто пробежал мимо. А после финиша они не повалились на снег, а начали перешучиваться "И это все? А я-то думал…".

Тактика

Как ОМОНу помогла тактика, хорошо видно тут: на испытании, где нужно было нести "раненого", члены команды несли не самого легкого (что кажется логичным), а самого уставшего, иначе бы он тормозил всю команду.

Готовность к взаимовыручке

Когда бойцы подходили к очередному препятствию, ни у кого не было вопросов – кто что делает или "а почему именно я должен его подсаживать на стену".

Нет службы без дружбы

Войсковое товарищество – это одна из боевых традиций, она берет начало чуть ли не со времен "Слова о полку Игореве". Какая тут гонка и тем более спецоперация, если ты поссорился с напарником?

Воля к победе

Последнее, но от этого не менее важное – без воли к победе никуда, уж как ни крути. Зачем проходить серию тяжелых испытаний, если не хочешь победить?

Ссылки по теме


Сюжет: Лица порядка: как работает столичная полиция
Главное

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

