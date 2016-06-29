LIVE: вечер сатиры Флэнна О'Брайена в атмосфере дублинских трущоб

29 июня гости Дома Черткова попадут в атмосферу дублинских трущоб и познакомятся с персонажами ирландского абсурдиста и сатирика Флэнна О'Брайена. В программе вечера запланированы блиц-лекция переводчика и издателя Шаши Мартыновой "Почему имеет смысл восхищаться Флэнном О'Брайеном", театральные чтения с участием актеров Тимура Орагвелидзе и Олега Блинова, а также розыгрыш приятных призов. Мероприятие приурочено к выходу сборника Флэнна О'Брайена "Лучшее из Майлза".

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 29 июня в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 29 июня, 19:30

