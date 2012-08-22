Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 августа 2012, 12:18

В московском центре искусства "Винзавод" начнут читать лекции

искусство выставки образование смотреть онлайн на m24.ru

ИТАР-ТАСС

В столичном центре современного искусства "Винзавод" будут развивать выставочные и образовательные программы.

Курированием нового направления займется основатель ЦСИ Софья Троценко, которая приняла решение вернуться в "Винзавод", сообщает РИА Новости.

Троценко покинула центр современного искусства в марте, начав трудовую деятельность в правительстве Москвы. В круг ее обязанностей входило развитие детско-юношеских клубов, художественных и музыкальных школ.

По словам Троценко, сегодня в российском арт-сообществе существует нехватка качественного образования в области искусства. Это выражается в отсутствии квалифицированных арт-критиков, менеджеров и кураторов. Кроме того, остро ощущается пробел в сфере образовательных проектов для творческой молодежи.

Троценко планирует сотрудничать с российскими и зарубежными специалистами и проводить на базе "Винзавода" открытые лекции по различным направлениям культуры и искусства.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать