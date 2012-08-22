В московском центре искусства "Винзавод" начнут читать лекции

ИТАР-ТАСС

В столичном центре современного искусства "Винзавод" будут развивать выставочные и образовательные программы.

Курированием нового направления займется основатель ЦСИ Софья Троценко, которая приняла решение вернуться в "Винзавод", сообщает РИА Новости.

Троценко покинула центр современного искусства в марте, начав трудовую деятельность в правительстве Москвы. В круг ее обязанностей входило развитие детско-юношеских клубов, художественных и музыкальных школ.

По словам Троценко, сегодня в российском арт-сообществе существует нехватка качественного образования в области искусства. Это выражается в отсутствии квалифицированных арт-критиков, менеджеров и кураторов. Кроме того, остро ощущается пробел в сфере образовательных проектов для творческой молодежи.

Троценко планирует сотрудничать с российскими и зарубежными специалистами и проводить на базе "Винзавода" открытые лекции по различным направлениям культуры и искусства.