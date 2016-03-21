LIVE: эксперт моды из Лондона – об эволюции стиля и влиянии географии на дизайн

26 марта в рамках Московского культурного форума состоится лекция куратора отдела моды лондонского музея Victoria & Albert Соннет Станфилл. За пятнадцать лет работы в музее Соннет посчастливилось участвовать в организации таких выставок, как Ossie Clark, New York Fashion Now и Ballgowns: British Glamour Since 1950. Экпозиция Italian Style: Fashion Since-1945 сейчас гастролирует по галереям Северной Америки и скоро отправится в Китай.

Посетителям форума Соннет расскажет о своих исследованиях стиля XX и XXI веков, эволюции модной индустрии в послевоенной Италии и влиянии географии на дизайн одежды Лондона 1980-х.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 13:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.